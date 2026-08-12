Trong thế giới thực vật, có những cây gây ấn tượng không chỉ bởi kích thước mà còn bởi tuổi đời đặc biệt.

Tổ chức Guinness Thế giới từng ghi nhận nhiều kỷ lục dành cho những cây nổi bật trên Trái Đất. Trong đó, cây Tướng Sherman nổi tiếng với thể tích khổng lồ, cây Hyperion giữ kỷ lục cây cao nhất thế giới, còn Methuselah là một trong những cây cổ thụ lâu đời nhất từng được xác minh, theo GWR.

Tướng Sherman - cây sống lớn nhất thế giới theo thể tích

Cây Tướng Sherman nằm trong Vườn quốc gia Sequoia. Ảnh: Alison Taggart-Barone/NPS

Nằm trong Vườn quốc gia Sequoia, bang California (Mỹ), cây Tướng Sherman được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là cây sống lớn nhất thế giới xét theo thể tích.

Cây có tuổi đời hơn 2.200 năm, cao khoảng 84m, gấp đôi chiều cao tượng Nữ thần Tự do ở New York. Dù đã tồn tại hơn 2 thiên niên kỷ và có khối lượng thân gần 1.400 tấn, cây vẫn tiếp tục sinh trưởng.

Theo số liệu của Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ, cây có thể tích khoảng 1.486m3, lớn nhất trong số các cây còn sống trên Trái Đất hiện nay. Chu vi gốc cây đạt khoảng 31m, trong khi đường kính lớn nhất lên tới hơn 11m.

Hyperion - cây cao nhất thế giới

Cây Hyperion nằm trong khu rừng ở vùng phía Bắc California. Ảnh: NPR

Hyperion là tên của một cây gỗ đỏ nằm ở vùng phía Bắc California (Mỹ). Đây là cây sống cao nhất thế giới theo tổ chức Guinness Thế giới.

Cây được Chris Atkins và Michael Taylor phát hiện vào ngày 25/8/2006. Đến năm 2019, chiều cao được ghi nhận là 116,07m.

Hyperion được ước tính khoảng 600 - 800 năm tuổi. Hiện tại, vị trí chính xác của Hyperion vẫn được giấu kỹ để bảo vệ cây trước những du khách hiếu kỳ có thể làm tổn hại tới cây cổ thụ.

Methuselah - cây cổ thụ hơn 4.800 năm tuổi

Một cây thông cổ thụ trong rừng quốc gia Inyo. Ảnh: Medium

Methuselah là một cây thông bristlecone, nằm ở dãy núi White Mountains phía đông California, trong khu rừng thông cổ đại, thuộc rừng quốc gia Inyo, Mỹ. Cây Methuselah được nhà khoa học Edmund Schulman phát hiện và xác định tuổi vào năm 1957. Đây là cây sống lâu đời nhất được đặt tên, tuổi được xác định là hơn 4.800 năm.

Methuselah được gọi theo tên của một nhân vật trong Kinh Thánh nổi tiếng với tuổi thọ rất cao.

Vị trí chính xác của cây được giữ bí mật để bảo vệ chúng khỏi hành vi phá hoại hoặc lượng khách tham quan quá đông. Mặc dù khu vực chung của khu rừng có thể tiếp cận, nhưng các chi tiết cụ thể về vị trí của cây Methuselah đều được giữ kín.

Trước Methuselah, cây nắm giữ kỷ lục là một cây thông bristlecone có tên Prometheus. Cây này đã hơn 4.900 năm tuổi khi bị đốn hạ một cách gây tranh cãi vào năm 1964.





