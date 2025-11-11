Trong thế giới cây cảnh phong thủy, mỗi loài cây đều mang một câu chuyện và thông điệp riêng. Nếu trúc tượng trưng cho khí tiết thanh cao, kim tiền đại diện cho phú quý, thì cây Đô la lại chinh phục người yêu cây bởi vẻ đẹp giản dị, tươi mát và ý nghĩa chiêu tài, giữ lộc.

Nguồn gốc

Cây Đô la có tên khoa học Dischidia milnei, thuộc họ Thiên lý (Apocynaceae). Nguồn gốc của loài cây này được cho là xuất phát từ rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến ở Thái Lan, Malaysia và một số vùng thuộc Australia.

Sau này, cây được nhân giống và trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới nhờ vẻ đẹp trang nhã và khả năng thích nghi tốt trong điều kiện trong nhà.

Cây có thân dây leo mềm mại, mọc rủ xuống tự nhiên nên thường được trồng trong chậu treo hoặc bình thủy sinh. Lá cây mọng nước, hình tròn hoặc hơi bầu, xanh lục nhạt và bóng mướt, xếp nối tiếp nhau như những đồng xu nhỏ dọc theo thân.

Cây Đô la với những tán lá tròn nhỏ, xanh bóng tượng trưng cho tài lộc viên mãn và may mắn dồi dào. Ảnh: myBageecha

Chính hình dáng ấy khiến người ta liên tưởng đến sự đầy đủ, sung túc và tiền tài, từ đó đặt cho cây cái tên thân thuộc là “cây Đô la”.

Ở Trung Quốc, cây được gọi là “cỏ đồng bạc”, cũng mang ý nghĩa tương tự: cỏ mang lại tiền tài, thịnh vượng.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, cây Đô la được xem là biểu tượng của tài lộc, sự sung túc và may mắn lâu dài. Hình dáng lá tròn như đồng tiền tượng trưng cho sự viên mãn, đầy đủ và ổn định tài chính.

Khi trồng trong nhà hoặc văn phòng, cây mang ý nghĩa “tiền vô như nước, lộc đến quanh năm”.

Không chỉ dừng ở đó, màu xanh tươi của lá còn tượng trưng cho hành Mộc - yếu tố mang lại sức sống, sự phát triển và khởi đầu mới. Do đó, nhiều người tin rằng cây Đô la giúp kích hoạt năng lượng tích cực, mang lại cảm giác bình yên, thư thái cho người sống trong không gian có cây.

Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, cây Đô la còn có tác dụng lọc không khí nhẹ, giảm căng thẳng thị giác khi làm việc nhiều giờ trước máy tính. Chính vì vậy, nó trở thành lựa chọn yêu thích của dân văn phòng, các quán cà phê và những người yêu phong cách sống xanh tối giản.

Cây hợp mệnh nào, tuổi nào?

Cây Đô la thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng và sức sống dồi dào, vì vậy hợp nhất với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa.

Với người mệnh Mộc, cây giúp tăng cường năng lượng bản mệnh, thu hút vận khí tốt, mang lại may mắn và tài lộc bền vững. Đặt cây ở bàn làm việc hoặc gần cửa sổ không chỉ giúp công việc thuận lợi mà còn tạo cảm giác thư thái, sáng tạo.

Với người mệnh Hỏa, theo nguyên lý “Mộc sinh Hỏa”, cây Đô la nuôi dưỡng năng lượng tích cực, giúp họ duy trì nhiệt huyết, cân bằng cảm xúc và thu hút vận may trong công việc lẫn tài chính.

Đặt cây Đô la trong không gian làm việc giúp thu hút năng lượng tích cực. Ảnh: myBageecha

Ngược lại, người mệnh Thổ hoặc Kim nên hạn chế trồng vì Mộc khắc Thổ và bị Kim khắc chế, dễ gây xung khắc nhẹ. Tuy nhiên, có thể hóa giải bằng cách chọn chậu sứ trắng hoặc vàng nhạt để trung hòa năng lượng.

Về tuổi hợp, cây Đô la đặc biệt phù hợp với người làm kinh doanh, buôn bán hoặc đầu tư tài chính, bởi hình dáng lá tròn tượng trưng cho tiền bạc và sự sung túc. Những người tuổi Mão, Tỵ và Ngọ nên trồng cây này để tăng vận khí, gặp quý nhân phù trợ và thu hút tài lộc.

Tuổi Tý cũng rất hợp vì yếu tố Thủy sinh Mộc, giúp tài vận ổn định và sự nghiệp hanh thông. Một chậu Đô la xanh mướt không chỉ làm đẹp không gian mà còn là biểu tượng phong thủy mang lại may mắn và thịnh vượng.

Ngoài ra, người mới khởi nghiệp hoặc đang trong giai đoạn khó khăn tài chính được khuyên nên trồng cây Đô la để “kích lộc”, cải thiện vận khí, giúp mọi việc thuận lợi hơn.

Cách đặt và chăm sóc

Cây Đô la dễ chăm sóc, chỉ cần đặt nơi có ánh sáng nhẹ, tưới nước vừa phải và giữ ấm để cây luôn xanh tốt, mang lại tài lộc và may mắn.

Về mẹo phong thủy, để cây Đô la phát huy trọn vẹn năng lượng chiêu tài, nên đặt cây ở hướng Đông Nam của ngôi nhà hoặc văn phòng. Không nên đặt cây trong phòng ngủ, vì cây thuộc hành Mộc, mang năng lượng dương mạnh, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu đặt ở bàn làm việc, hãy chọn chậu sứ trắng hoặc bình thủy tinh trong suốt, vừa thanh nhã vừa biểu trưng cho sự minh bạch, sáng suốt trong tài chính.