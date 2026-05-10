Chiều 10/5, sau cơn mưa lớn, một cây xanh bất ngờ đổ chắn ngang đường sắt qua TP Đồng Nai, buộc tàu khách SE10 phải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hiện trường cây đổ chắn ngang đường sắt. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15, anh Trịnh Dũng và anh Nguyễn Danh Kỳ (nhân viên gác chắn tại Km 1682+385, xã Bình Minh) phát hiện cây đổ chắn ngang đường ray khi tàu SE10 đang xin đường qua khu vực.

Hai nhân viên lập tức báo phong tỏa khu gian, đồng thời cưa hạ, di dời cây. Đến 14h47, sự cố được khắc phục, tàu SE10 tiếp tục hành trình an toàn.

Anh Trịnh Dũng cho biết, đây là sự cố hy hữu chưa từng gặp trong quá trình làm nhiệm vụ, rất may được phát hiện sớm và xử lý kịp thời nên không gây hậu quả.

Đoàn tàu dừng kịp thời trước sự cố cây đổ lên đường sắt. Ảnh: A.X

Ông Lê Đình Hà cho biết, may mắn vị trí cây đổ cách gác đường ngang Km 1682+385 khoảng 300m nên các nhân viên kịp thời phát hiện, thông báo trực ban phong tỏa khu gian, giúp tàu khách SE10 dừng lại an toàn, không để xảy ra sự cố.