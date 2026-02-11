Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 11/2, anh L.Đ.N.L. (30 tuổi, trú xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy biển số 86B4-441.xx băng qua đường sắt tại vị trí Km06+940 thuộc khu gian Bình Thuận - Phan Thiết (phường Bình Thuận).

Tại đây, xe máy va chạm với tàu hàng có đầu máy mang số hiệu D20E-003, đang lưu thông trên tuyến từ Ga Bình Thuận đến Ga Phan Thiết.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. cùng xe máy bị kéo lê khoảng 10m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, tàu hỏa đã phải dừng khẩn cấp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N

Tại hiện trường, xe máy nằm ngang trên đường ray, trước đầu tàu hỏa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bình Thuận đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.