Ngày 1/5, Công an xã Hàm Kiệm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, tàu hàng HH7 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến Km1566 giữa ga Hàm Cường Tây và ga Suối Vận, đoạn qua xã Hàm Kiệm đã va chạm với một người đang đi trên đường sắt. Cú tông khiến nạn nhân bị hất văng, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nhân viên tuần đường tử vong tại chỗ. Ảnh: NLĐ

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Đình H. (33 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhân viên tuần đường thuộc Công ty đường sắt Sài Gòn.

Sau tai nạn, tàu HH7 dừng khoảng 30 phút để phối hợp lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình.

Trước đó, ngày 7/2, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cách vị trí trên khoảng 15km về phía Nam (đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), cũng xảy ra vụ một nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong.