Nên trồng cây hạnh phúc trong nhà hay ngoài trời?
Cây hạnh phúc là loài cây ưa sáng nhưng không chịu được nắng gắt kéo dài. Vì vậy, cây có thể trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời nếu được đặt đúng vị trí.
Nếu trồng trong nhà, nên đặt cây gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên để cây quang hợp tốt. Đây cũng là lựa chọn phổ biến vì giúp không gian sống thêm xanh mát và sang trọng.
Nếu trồng ngoài trời, nên đặt cây ở vị trí có mái che hoặc chỉ nhận nắng nhẹ vào buổi sáng. Ánh nắng quá mạnh có thể khiến lá bị cháy và cây chậm phát triển.
Vị trí đặt cây hạnh phúc theo phong thủy để hút lộc, tài vận
Theo quan niệm phong thủy, cây hạnh phúc tượng trưng cho sự hòa thuận, bình an và viên mãn trong gia đình. Cây thường được đặt tại phòng khách, sảnh đón khách hoặc khu vực làm việc để tăng sinh khí cho không gian.
Ngoài ra, gia chủ có thể đặt cây ở hướng Đông hoặc Đông Nam, những hướng được cho là liên quan đến sức khỏe, tài lộc và sự phát triển.
Hướng đặt cây hạnh phúc hợp phong thủy
Hướng Đông và Đông Nam: Đây là hai hướng thuộc hành Mộc, rất phù hợp để đặt cây hạnh phúc. Đặt cây ở hai hướng này giúp tăng cường năng lượng Mộc, thúc đẩy sự phát triển, tài lộc và sức khỏe cho gia đình.
Hướng Bắc: Hướng Bắc thuộc hành Thủy, mà Thủy sinh Mộc, nên đặt cây hạnh phúc ở hướng này cũng rất tốt, giúp mang lại may mắn và sự nghiệp thăng tiến.
Tránh hướng Tây và Tây Bắc: Hai hướng này thuộc hành Kim, mà Kim khắc Mộc. Đặt cây hạnh phúc ở đây có thể gây xung khắc, ảnh hưởng không tốt đến năng lượng của ngôi nhà.
Cách chăm sóc cây hạnh phúc để cây luôn xanh tốt và phát huy ý nghĩa phong thủy
Cây hạnh phúc không quá khó chăm sóc. Người trồng chỉ cần duy trì độ ẩm đất vừa phải, tưới nước khoảng 2–3 lần mỗi tuần tùy thời tiết. Cây phát triển tốt trong môi trường thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ và nhiệt độ từ 20–30 độ C.
Định kỳ lau bụi trên lá và bón phân mỗi 1–2 tháng/lần sẽ giúp cây luôn xanh tốt, tán lá dày đẹp và phát triển ổn định.