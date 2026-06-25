Nên trồng cây hạnh phúc trong nhà hay ngoài trời?

Cây hạnh phúc là loài cây ưa sáng nhưng không chịu được nắng gắt kéo dài. Vì vậy, cây có thể trồng cả trong nhà lẫn ngoài trời nếu được đặt đúng vị trí.

Nếu trồng trong nhà, nên đặt cây gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên để cây quang hợp tốt. Đây cũng là lựa chọn phổ biến vì giúp không gian sống thêm xanh mát và sang trọng.

Nếu trồng ngoài trời, nên đặt cây ở vị trí có mái che hoặc chỉ nhận nắng nhẹ vào buổi sáng. Ánh nắng quá mạnh có thể khiến lá bị cháy và cây chậm phát triển.