Nguồn gốc

Cây Hạnh phúc, hay còn gọi là cây may mắn, có tên khoa học Radermachera sinica (Hance) Hemsl., thuộc họ Tím (Bignoniaceae), là một loài cây nhỏ trung bình, thân gỗ thẳng, lá kép 2-3 lần lông chim, hoa chuông trắng hoặc vàng nhạt và quả dài hình trụ.

Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới châu Á, nhưng hiện nay đã được phân bố rộng rãi ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Trong tự nhiên, cây Hạnh phúc thường mọc ở độ cao 340-750m, sinh trưởng ở các khe núi, sườn đồi và vùng đất nghèo dinh dưỡng. Đây là loài cây ưa nắng, chịu nhiệt, chịu hạn tốt, rất thích hợp để trồng làm cảnh trong nhà, văn phòng, sân vườn hoặc công viên.

Cây Hạnh phúc trong phòng khách, tán lá xanh mướt, mang đến không gian thư giãn và may mắn cho gia đình. Ảnh: Baidu

Về hình thái, cây Hạnh phúc cao trung bình 10-15m, thân thẳng, vỏ cây màu xám nhạt, có các vết nứt dọc; lá kép lông chim hình mũi giáo, màu xanh mướt quanh năm; hoa chuông nở vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, quả dài hình trụ có thể lên tới 85cm, hạt có cánh giúp lan tỏa tự nhiên.

Ý nghĩa phong thủy

Trong văn hóa cây cảnh và phong thủy, cây Hạnh phúc được xem là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và an khang. Người xưa quan niệm rằng, cây xanh tươi mát, tán lá sum suê, hoa nở và quả đầy đặn chính là đại diện cho sức sống dồi dào, vận khí hanh thông và thịnh vượng trong gia đình.

Việc đặt cây Hạnh phúc trong nhà hay văn phòng không chỉ mang lại một không gian xanh, thư giãn tinh thần, mà còn giúp cân bằng năng lượng, hóa giải khí xấu và thu hút tài lộc.

Trong phong thủy, cây Hạnh phúc thích hợp đặt ở phòng khách, phòng làm việc, phòng học hoặc ban công.

Phòng khách là nơi tụ khí, đặt cây Hạnh phúc ở đây giúp hòa hợp nguồn năng lượng dương, tăng vận khí gia đình và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Phòng làm việc hay phòng học là nơi cần tập trung trí tuệ, sự hiện diện của cây xanh giúp giảm căng thẳng, tăng năng suất, kích thích sáng tạo và tinh thần hứng khởi.

Ngoài ra, màu xanh của lá còn được cho là giúp cân bằng cảm xúc, xua tan muộn phiền và tạo sự an yên, mang lại cảm giác bình an, thư thái.

Hợp mệnh nào, tuổi nào?

Cây Hạnh phúc còn tương sinh với con người theo mệnh và tuổi, tạo nên sự kết hợp hài hòa về phong thủy.

Hoa chuông trắng tinh khôi hoặc vàng nắng nhẹ của cây Hạnh phúc nở rộ vào mùa hè, tượng trưng cho niềm vui và thịnh vượng bền lâu. Ảnh: Baidu

Theo đó, cây hợp với người mệnh Mộc và Thủy. Với những người mệnh Mộc, màu xanh lá tượng trưng cho sức sống, sự phát triển và năng lượng dồi dào, việc trồng cây Hạnh phúc giúp tăng cường sinh khí, hỗ trợ sự nghiệp và cải thiện quan hệ trong gia đình.

Với người mệnh Thủy, cây là yếu tố tương sinh, giúp tài lộc, may mắn, trấn an tinh thần và nâng cao sức khỏe.

Về tuổi, cây Hạnh phúc được coi là hợp với người tuổi Tý và tuổi Hợi, giúp chiêu tài lộc, vượng khí và cải thiện tinh thần. Những người tuổi này đặt cây trong nhà sẽ cảm nhận vận khí ổn định, công việc thuận lợi và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn.

Ngoài ra, cây còn tượng trưng cho sự sinh sôi, thịnh vượng và hạnh phúc bền lâu, vì vậy không chỉ là vật trang trí mà còn là biểu tượng tinh thần, mang thông điệp an lành cho mọi thành viên trong gia đình.

Cây Hạnh phúc là loài cây dễ trồng, thích nghi tốt. Cây thích hợp ánh sáng gián tiếp, nên đặt ở những nơi có đủ ánh sáng nhưng tránh nắng gắt trực tiếp, đặc biệt là vào buổi trưa.

Nhiệt độ lý tưởng cho cây sinh trưởng từ 20-30°C, cây không chịu được lạnh dưới 8°C, do đó nếu trồng trong phòng hoặc ban công miền Bắc, cần đảm bảo nhiệt độ ấm áp vào mùa đông.

Về đất trồng, cây ưa loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt, có thể pha trộn đất mùn, đất vườn, cát. Cây có thể nhân giống bằng giâm cành hoặc chiết cành.

Theo Baidu