Những năm gần đây, bên cạnh các loại cây cảnh truyền thống như đào, quất, thị trường Tết xuất hiện thêm các dòng cây nguyên quả như bưởi, cam, hồng…, trong đó hồng cổ được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp tự nhiên, màu sắc nổi bật cùng ý nghĩa sung túc, may mắn trong dịp đầu năm.

Sở hữu khu vườn rộng khoảng 2 mẫu Bắc bộ với hàng nghìn gốc hồng ông Phạm Văn Cừ (SN 1971, trú xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) có thể thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm từ nghề trồng hồng.

Dịp Tết năm nay, ông Cừ có khoảng 2.000 cây hồng từ 3-7 năm tuổi được xuất bán với giá dao động từ 3,5–30 triệu đồng/cây, tùy theo tuổi đời và dáng thế.

Theo ông, những năm gần đây thị trường ngày càng nhiều người biết đến hồng giống cổ nên nhu cầu tăng rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, ông đã tiêu thụ khoảng 2/3 số lượng cây phục vụ thị trường Tết; khách chủ yếu đến tận vườn để trực tiếp lựa chọn theo sở thích.

Đặc biệt, ông Cừ còn sở hữu cây hồng cổ khoảng 100 năm tuổi, quả sai trĩu, đã được khách trả giá tới 500 triệu đồng.

Cây hồng này cao hơn 3m, tán xoè rộng khoảng 4m, vành gốc khoảng 100cm. Cành nhánh phân bố hài hòa.

Khác với nhiều cây cảnh được uốn nắn cầu kỳ, cây hồng cổ này gần như giữ nguyên dáng tự nhiên, tạo vẻ mộc mạc, cổ kính đúng với nét đẹp truyền thống.

Trước đây, cây cao tới 5–6m nhưng đã được hạ thấp để phù hợp với xu hướng chơi cây cảnh hiện nay, đồng thời tạo sự cân đối cho tổng thể dáng thế.

Thân cây già sần sùi, mang vẻ đẹp trầm mặc; trên cành, quả đậu thành từng chùm càng làm tăng giá trị thẩm mỹ của cây.

Ông Cừ cho biết thêm, cây hồng này là giống hồng cổ Hải Hậu, có khả năng sinh trưởng tốt, dễ chăm sóc, chủ yếu là tưới nước, chú ý bổ sung dinh dưỡng, bón phân định kỳ để cây khỏe, đậu quả đều mỗi năm.

Trước kia, tại vùng đất Hải Hậu (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), nhiều gia đình thường trồng giống hồng này bên bờ ao, đến ngày Tết sẽ hái quả để bày mâm ngũ quả, thắp hương tổ tiên. Vì vậy, cây hồng cổ Hải Hậu không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn gắn với nét văn hóa truyền thống, tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc trong năm mới.

Giống hồng này có đặc trưng là quả dáng vuông, có múi, có ‘tai’, không hạt và đặc biệt là khả năng treo quả rất lâu trên cây; có thể giữ đến tận tháng 2, tháng 3 âm lịch. Quả hồng vừa có thể hái ngâm để ăn giòn, vừa có thể để chín tự nhiên trên cây để thưởng thức vị mềm ngọt.

Vào mùa đông, cây rụng hết lá, chỉ còn những chùm quả vàng óng nổi bật. Sau khi hết lứa quả chín, từ khoảng tháng 3 âm lịch cây bắt đầu ra lộc và kết trái mới nên gần như quanh năm đều có quả.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những quả hồng dần chuyển màu từ vàng sang đỏ, góp phần tạo nên không khí Xuân tươi vui, rực rỡ.

“Cây hồng này có tuổi đời khoảng 100 năm. Dù vậy, cây vẫn sinh trưởng tốt, năm nào cũng sai quả. Đã có người trả giá 500 triệu đồng nhưng tôi vẫn chưa muốn bán mà muốn giữ lại để khách đến tham quan có thể tận mắt chiêm ngưỡng, qua đó hiểu hơn và biết đến giống hồng cổ Hải Hậu. Sau này, khi gặp người hữu duyên, tôi sẽ cân nhắc việc chuyển nhượng”, ông Cừ chia sẻ.

Theo ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Vụ Bản (tỉnh Ninh Bình), giống hồng cổ Hải Hậu được ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, dễ chăm sóc và đặc biệt là khả năng giữ quả lâu, tạo sắc đỏ rực rỡ đúng dịp Tết. Chính điều này khiến những cây hồng lâu năm ngày càng có giá trị cao trên thị trường cây cảnh Tết.

“Tôi đã được trực tiếp chiêm ngưỡng cây hồng cổ của ông Cừ và thấy đây là cây hiếm gặp, có dáng thế tự nhiên đẹp, tuổi đời cao, thân già, hệ chi cành phân bố hài hòa, quả sai trĩu.

Những cây hồng cổ thụ, có giá trị thưởng lãm như vậy hiện nay không nhiều nên giá trị sưu tầm rất cao”, ông Trung nhận định.