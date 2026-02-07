Phường Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) là địa phương có nghề nuôi cá chép đỏ phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Toàn phường hiện có khoảng 215ha nuôi trồng thủy sản, tập trung chủ yếu tại khu vực Mỹ Tân, Mỹ Trung. Các đối tượng nuôi chủ lực gồm cá Koi (chép Nhật), cá cảnh và cá chép cảnh; trong đó, cá chép chiếm khoảng 80% diện tích nuôi.

Những ngày này, không khí thu hoạch tại đây diễn ra sôi động, thương lái liên tục ra vào thu mua cá, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Tết ông Công, ông Táo.

Theo người dân địa phương, cá chép đỏ phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo thường được thả nuôi và chăm sóc trong hơn nửa năm. Từ khoảng ngày 15 tháng Chạp, hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm; đến ngày 20, 21 tháng Chạp, việc kéo cá cơ bản hoàn tất để kịp phân phối ra thị trường.

Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp cá phát triển tốt, màu sắc đẹp, giá bán dao động khoảng 80.000–85.000 đồng/kg. Tùy theo diện tích ao nuôi, sản lượng thu hoạch có thể đạt hàng tấn cá, giúp người nuôi thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (62 tuổi, trú phường Thiên Trường) cho biết, gia đình ông có gần 8 sào ao nuôi cá chép đỏ, sản lượng năm nay của gia đình đạt gần 2 tấn và đã được thương lái đặt mua toàn bộ. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 60% sản lượng đã được xuất bán với giá buôn tại ao khoảng 80.000 đồng/kg; số còn lại đang được kéo lên để thương lái đến thu mua, vận chuyển đi tiêu thụ.

“Tôi nuôi giống cá chép Tam Dương có màu đỏ rực rỡ, vảy sáng, đuôi dài. Những năm gần đây, loại cá này được người dân ưa chuộng sử dụng trong dịp cúng Tết ông Công, ông Táo nhờ màu sắc bắt mắt, mang ý nghĩa may mắn.

Giống cá này rất dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là cám gạo và rau cỏ nên chi phí không quá cao. Khoảng tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, khi cá sinh sản, tôi bán cá giống thu về khoảng 100 triệu đồng. Sau đó, tôi nuôi thương phẩm để đạt kích cỡ khoảng 3 ngón tay phục vụ dịp Tết ông Công, ông Táo. Nhờ nguồn thu từ cá chép đỏ, gia đình tôi có cái Tết đủ đầy hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Ngay gần đó, gia đình anh Phan Văn Dũng (37 tuổi, trú phường Thiên Trường) cũng đang tất bật kéo lưới bắt cá bán cho khách buôn.

Anh Dũng cho biết, gia đình anh có khoảng 20 sào ao nuôi cá chép đỏ, sản lượng năm nay ước đạt khoảng 5 tấn. Từ đầu tháng Chạp, thương lái đã đến tận thu mua và vận chuyển đi để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc và miền Trung.

“Hiện, hơn 50% sản lượng cá đã được vận chuyển đi. Số còn lại dự kiến sẽ xuất bán hết trước ngày 21 tháng Chạp.

Năm trước, do ảnh hưởng của thiên tai khiến nguồn cung giảm nên giá cá cao hơn. Năm nay, giá thấp hơn khoảng 30.000 đồng/kg so với năm trước, nhưng bù lại sản lượng tốt nên vẫn mang lại thu nhập khá”, anh Dũng chia sẻ.

Bà Chu Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Thiên Trường cho biết, phát huy lợi thế mặt nước sông Hồng, nhiều hộ dân trên địa bàn đã phát triển mô hình nuôi kết hợp giữa cá cảnh và cá thương phẩm. Việc đa dạng hóa đối tượng nuôi không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.