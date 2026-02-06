XEM CLIP:

Những ngày này, dạo quanh vùng trồng đào thuộc phường Vị Khê, không khó để bắt gặp những vườn đào bung nở rực rỡ dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán. Theo các chủ vườn, do năm nhuận, cùng với diễn biến thời tiết bất thường khiến hoa đào nở sớm hơn so với mọi năm.

Ông Trần Văn Khu (phường Vị Khê) cho biết, gia đình ông trồng hơn 500 gốc đào cành phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12 âm lịch, nhiều cây đã bắt đầu nở hoa, không có cách nào hãm lại. Đến thời điểm này, khoảng 90% diện tích đào trong vườn nhà ông Khu đã bung nở, khiến ông như “ngồi trên đống lửa” vì đứng trước nguy cơ mất trắng vốn đầu tư.

Theo ông Khu, để đào nở đúng dịp Tết, người trồng phải căn thời điểm tuốt lá nhằm kích thích mầm hoa phát triển. Việc tuốt lá thường thực hiện trước Tết khoảng 50–60 ngày. Tuy nhiên, năm nay là năm nhuận, lại xuất hiện các đợt sương muối khiến lá đào tự rụng, thúc hoa nở sớm, gây thiệt hại kinh tế nặng nề.

“Nhìn đào nở thì đẹp nhưng người trồng như chúng tôi vô cùng lo lắng. Nếu hoa nở đúng dịp Tết, đào cành của tôi có thể bán với giá từ 150.000–200.000 đồng/cành. Thế nhưng năm nay đào nở sớm, tôi buộc phải bán rẻ chỉ còn 1/3 giá để vớt vát chút chi phí, số còn lại đành chặt bỏ để giữ gốc, phục vụ tái sản xuất. Năm nay gia đình tôi coi như trắng tay”, ông Khu chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Khu, tình trạng hoa đào nở sớm đang diễn ra trên diện rộng tại phường Vị Khê, khiến chủ vườn lo lắng trước nguy cơ thất thu trong vụ Tết năm nay.

Là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề, ông Trần Tấn Đắc (SN 1956, trú phường Vị Khê) cho biết, ông trồng khoảng 1.100 gốc đào cành từ 2-3 năm tuổi. Đến thời điểm hiện tại trên 70% cây đã nở hoa, khiến gia đình ông chịu thiệt hại nặng nề.

“Trồng đào phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Những năm trước, cành đào 1 năm tuổi tôi bán buôn tại vườn với giá 160.000 đồng/cành, đào 2 năm tuổi giá 250.000 đồng/cành. Năm nay, hoa nở sớm, tôi bán tháo giá rẻ mà chẳng có người mua. Những cây đã nở bung hết nụ tôi phải chặt bỏ để tái sản xuất. Công sức làm việc vất vả cả năm qua coi như đổ sông, đổ bể", ông Đắc ngậm ngùi.

Ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê cho biết, phường có khoảng 80ha diện tích trồng đào. Do năm nhuận cùng diễn biến thời tiết bất thường đã khiến trên 20ha diện tích trồng đào trên địa bàn nở hoa sớm, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Trước tình trạng này, địa phương đã chỉ đạo Hội Nông dân và các hợp tác xã tăng cường nắm bắt tình hình, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ người dân điều chỉnh phương án sản xuất, tiêu thụ phù hợp để giảm thiểu thiệt hại kinh tế, giúp bà con yên tâm vui Xuân, đón Tết.