Cây Huyết dụ - còn gọi là Tam sắc thiết, Phất dụ đỏ hoặc cây Thiết dụ, với sắc lá đỏ tím rực rỡ và sức sống bền bỉ, từ lâu đã được ưa chuộng trong các ngôi nhà, đền chùa và khu vườn châu Á.

Nguồn gốc

Huyết dụ có tên khoa học là Cordyline fruticosa (L.) A. Chev., thuộc họ Măng tây (Asparagaceae). Loài cây này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Á - Thái Bình Dương, được trồng phổ biến tại Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Đài Loan), cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Đây là cây bụi thường xanh, cao trung bình từ 1-3m, thân thẳng, ít phân nhánh. Lá mọc tập trung ở đỉnh thân, hình mũi mác dài 25-50 cm, rộng 5-10 cm, có màu xanh pha đỏ, tím hoặc hồng sẫm tùy điều kiện ánh sáng.

Cây Huyết dụ với sắc lá đỏ tím rực rỡ, biểu tượng của may mắn, thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Dưới ánh nắng nhẹ, lá chuyển sắc rực rỡ như có ánh kim, chính điều này khiến cây được mệnh danh là “phù thủy màu sắc trong bóng râm”.

Cụm hoa huyết dụ mọc thành chùm dài 30-60cm, màu trắng hồng, tím nhạt hoặc vàng kem, thường nở từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Tuy hoa nhỏ và ít nổi bật hơn lá nhưng chính sự kết hợp ấy lại tạo nên nét hài hòa và thanh thoát rất riêng.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy Á Đông, cây Huyết dụ mang trong mình sắc đỏ tím rực rỡ, biểu trưng cho hành Hỏa, nguồn năng lượng của sự sống, may mắn và thịnh vượng.

Loài cây này được xem như biểu tượng của cát tường và bảo hộ, giúp xua đuổi tà khí, tăng dương khí, đem lại sự ấm áp và năng lượng tích cực cho không gian sống.

Khi trồng ở nhà hay nơi làm việc, Huyết dụ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn được tin là thu hút tài lộc, đặc biệt hợp với những người đang khởi nghiệp hoặc kinh doanh.

Trong chùa chiền, đình miếu, cây Huyết dụ lại mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc hơn, tượng trưng cho lòng trung hiếu, sự thanh tịnh và bình an.

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, việc trồng Huyết dụ trước sân hay bên hiên còn giúp gia đạo an yên, sức khỏe dồi dào và cuộc sống luôn thuận lợi, tránh được điều xui rủi.

Hợp mệnh - hợp tuổi nào?

Theo ngũ hành, cây Huyết dụ mang năng lượng chủ đạo của hành Hỏa, song ở một số giống lá pha xanh hoặc tím sẫm, cây còn ẩn chứa yếu tố hành Mộc, tạo nên sự hài hòa giữa sức nóng và sức sống.

Một góc sân ngập nắng với chậu Huyết dụ tươi tốt, mang đến cảm giác ấm áp, an lành và sinh khí cho ngôi nhà. Ảnh: Baidu

Chính vì vậy, loài cây này hợp nhất với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ, hai mệnh tương sinh theo quy luật “Hỏa sinh Thổ”, giúp củng cố tài vận, mang lại may mắn và nguồn năng lượng tích cực.

Người mệnh Mộc cũng có thể trồng Huyết dụ, bởi sắc đỏ tím của lá kết hợp với khí Mộc sẽ tạo cảm giác cân bằng, thuận hòa và hỗ trợ cho sự phát triển công danh.

Ngược lại, người mệnh Thủy nên hạn chế trồng hoặc đặt cây ở hướng phù hợp vì theo ngũ hành, Hỏa khắc Thủy, có thể khiến vận khí giảm sút nếu bố trí sai vị trí.

Xét về tuổi, Huyết dụ đặc biệt hợp với những người tuổi Ngọ, Dần và Tỵ - 3 con giáp thuộc hành Hỏa, đại diện cho sự năng động, nhiệt huyết và quyết đoán.

Việc trồng cây đúng hướng cũng rất quan trọng: hướng Đông Nam hoặc Nam là lựa chọn tốt nhất, bởi đây là nơi đón ánh sáng dịu nhẹ, giúp cây phát huy tối đa năng lượng phong thủy, đồng thời giữ được sắc lá bền đẹp và tươi tắn quanh năm.

Cây Huyết dụ được mệnh danh là “loài cây của người bận rộn” vì dễ trồng và ít tốn công chăm sóc. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, đất tơi xốp thoát nước tốt và giữ ẩm vừa phải là cây có thể phát triển mạnh.

Thường xuyên cắt tỉa, bón phân loãng định kỳ sẽ giúp lá giữ màu đỏ đẹp và tán cây luôn gọn gàng. Ngoài phong thủy, cây Huyết dụ còn có giá trị dược liệu dân gian.

Theo Baidu