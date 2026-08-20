Nằm trên tuyến đường bao biển đoạn qua phường Hồng Gai, cây đa cổ thụ cao gần 30m, tán vươn rộng, phủ bóng mát xuống vỉa hè và lòng đường. Phần gốc cây lớn, các rễ phụ đan xen, nhiều rễ cắm sâu xuống đất. Chu vi gốc lớn đến mức phải hơn 5 người trưởng thành dang tay mới có thể ôm trọn.

Cây đa cổ thụ nằm giữa đường Lê Thánh Tông trở thành "vòng xuyến" đặc biệt trên tuyến đường bao biển. Ảnh: Phạm Công

Theo những người dân sinh sống lâu năm tại khu vực, cây đa đã tồn tại từ rất lâu, khi nơi đây còn thuộc khuôn viên cảng than Hòn Gai.

Ông Nguyễn Văn Phú (70 tuổi, trú phường Hồng Gai) cho biết, ông sinh ra và lớn lên tại địa phương nên chứng kiến nhiều thay đổi của khu vực này.

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy cây đa sừng sững trong khuôn viên cảng than Hòn Gai. Ngày ấy, dưới gốc cây thường có công nhân cảng ngồi nghỉ vào buổi trưa”, ông Phú kể.

Theo ông Phú, hàng chục năm trước, khu vực này còn khá hẻo lánh, chưa có những tuyến đường rộng rãi như hiện nay mà chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào cảng.

Cây đa khi đó nằm ở một góc trong khuôn viên cảng than và là nơi tụ tập nô đùa của trẻ nhỏ sống gần đó. Trải qua nhiều thập kỷ, cây từng chịu không ít trận mưa bão, nhiều cành lớn bị gió quật gãy nhưng cây vẫn đứng vững.

Thân đan xen, có cành gãy do mưa bão nhưng cây vẫn đứng vững sau thăng trầm thời gian. Ảnh: Phạm Công

Cùng với quá trình đô thị hóa và chỉnh trang TP Hạ Long (cũ), diện mạo khu vực quanh cây đa cũng thay đổi từng ngày. Khuôn viên cảng Hòn Gai được thu hẹp, cây đa nằm sát vỉa hè đường Lê Thánh Tông. Sau nhiều lần tuyến đường được mở rộng, vị trí của cây dần trở thành điểm nằm giữa lòng đường.

Gốc cây phải hơn 5 người lớn ôm mới hết, bên dưới được quây hàng rào thép, người dân lập ban thờ để thắp hương. Ảnh: Phạm Công

Người dân địa phương cho biết, trong quá trình mở rộng đường, từng có thời điểm nhóm công nhân tính toán phương án xử lý cây. Tuy nhiên, do cây có tuổi đời lâu năm và gắn với niềm tin tâm linh của nhiều người, không ai dám cắt dù chỉ một cành.

Theo thời gian, cây đa trở thành điểm quen thuộc của người dân. Vào mùng 1 và ngày rằm hằng tháng, một số người vẫn tới thắp hương dưới gốc cây.

Tán cây vươn rộng tạo bóng mát cho người đi đường. Ảnh: Phạm Công

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hồng Gai cho biết, cây đa có từ thời Pháp thuộc, tuổi đời khoảng hơn 100 năm.

Theo ông, trong quá trình mở rộng đường Lê Thánh Tông, địa phương từng tính tới phương án di dời hoặc đốn hạ cây. Tuy nhiên, do cây đã tồn tại lâu đời tại khu vực, phương án này sau đó không được thực hiện.

"Vòng xuyến" đặc biệt tại đường Lê Thánh Tông. Ảnh: Phạm Công

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chính quyền địa phương đã xây bồn gạch, dựng hàng rào thép bao quanh gốc cây. Cách bảo vệ này đồng thời tạo thành một “vòng xuyến” giao thông đặc biệt, khiến cây đa trở thành điểm nhấn độc đáo trên tuyến đường bao biển.

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