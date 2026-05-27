Ngày 27/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cây thị cổ thụ trên địa bàn vừa bị gây hại khi có nhiều vết cắt sâu vào phần thân.

Thân cây thị bị cắt sâu bằng cưa máy. Ảnh: Đ.X

Theo đó, vụ việc được người dân phát hiện vào hôm qua khi thấy cây thị trăm năm tuổi tại sân Trung tâm Văn hóa và Truyền thông phường Móng Cái 1 bị cưa. Sau đó, người dân đã báo cáo tới chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6h ngày 27/5, Công an phường Móng Cái 1 đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người dùng cưa máy để cắt cây.

Đối tượng S.D.H tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Móng Cái 1

Đối tượng cắt cây là S.D.H (SN 1998, trú xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng). Hiện đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi. Được biết, cây thị này có tuổi đời rất lâu, người dân tại đây coi cây thị là biểu tượng tâm linh khi thường xuyên thắp hương vào các dịp lễ, Tết.

