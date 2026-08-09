Những ngày đầu tháng 8, theo ghi nhận của PV VietNamNet, dọc tuyến đại lộ Mai Hắc Đế và khu vực quảng trường, tượng đài vua Mai Hắc Đế (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cây xanh bị chết khô, trơ thân gỗ. Nhiều cây không còn khả năng phục hồi nhưng vẫn chưa được thay thế, ảnh hưởng mỹ quan tuyến đường.

Loạt cây xanh chết khô tại đại lộ Mai Hắc Đế, xã Lộc Hà

Ông Phan Đình Hải (trú xã Lộc Hà) cho biết nhiều cây chết khô đã tồn tại khá lâu. Theo ông, dự án trồng cây có giá trị nhiều tỷ đồng nên việc hàng cây không còn khả năng phục hồi vừa gây lãng phí, vừa làm mất mỹ quan.

Người dân xã Lộc Hà xót xa trước loạt cây chết khô

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết số cây chết thuộc dự án trồng cây xanh của huyện Lộc Hà (cũ), hiện do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt Ban QLDA) tiếp nhận. Do dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao nên địa phương chưa thể xử lý.

Nhiều cây bị chết khô

Qua kiểm tra tại dự án trồng cây năm 2020, ghi nhận 137 cây trên tuyến Mai Hắc Đế đã chết; nhiều cây còn lại cũng sinh trưởng kém, khô cành và có nguy cơ tiếp tục suy giảm.

Một số cây chết khô, người dân gắn các biển quảng cáo trên thân cây

UBND xã đã đề nghị Ban QLDA sớm kiểm tra hiện trạng, xây dựng phương án chăm sóc, thay thế số cây chết hoặc sinh trưởng kém đồng thời hoàn tất thủ tục để bàn giao cho địa phương quản lý.

Cây chết khô, vỏ cây bong từng mảng lớn.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Ban QLDA cho biết trên địa bàn xã Lộc Hà có hai dự án chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị được triển khai trong các năm 2020 và 2021, với tổng mức đầu tư gần 9 tỷ đồng.

Khu vực tượng đài Mai Hắc Đế, loạt cây xanh chết khô trơ trọi bên trong khuôn viên

Dự án trồng 175 cây năm 2020 (3,57 tỷ đồng) và dự án năm 2021 (5 tỷ đồng) đều do Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ thực hiện. Dù hoàn thành từ năm 2022, cả hai dự án này vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao do không liên hệ được đơn vị thi công để bảo hành, thay thế cây chết.

Một dãy cây trong khuôn viên tượng đài vua Mai Hắc Đế

Một số cây chỉ còn ít lá trên ngọn, sinh trưởng kém

Đại diện Ban QLDA cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được chuyển về đơn vị này làm chủ đầu tư. Qua kiểm đếm, dự án năm 2020 có 20/175 cây chết, dự án năm 2021 có 65/206 cây chết.

Theo quy định, nhà thầu phải trồng thay thế trước khi nghiệm thu, bàn giao. Tuy nhiên, do không thể liên hệ Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ (đơn vị đang bị cơ quan công an điều tra), việc khắc phục đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Ông Phan Đình Hải (60 tuổi, trú thôn Xuân Yên) đo kích thước cây xanh bị chết khô

Cũng theo đại diện Ban QLDA, dự án hết thời hạn thực hiện. Ban đã đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ vướng mắc để sớm quyết toán, tránh kéo dài. Nếu tiếp tục không liên hệ được nhà thầu, Ban sẽ kiến nghị nghiệm thu theo số cây còn sống, cắt giảm giá trị quyết toán đối với cây chết và bàn giao phần cây còn lại cho địa phương quản lý.

Về chênh lệch số liệu cây chết, đại diện Ban cho biết con số 85 cây được kiểm đếm khi tiếp nhận dự án. Sau khoảng một năm, số cây chết có thể tăng nên sẽ phối hợp địa phương rà soát lại hiện trạng để có số liệu chính xác.

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