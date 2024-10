Chiều 4/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin về công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024.

Chủ trì buổi họp báo, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công cho biết, quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội…

Lực lượng Công an ở cơ sở đã phát huy tinh thần Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm nhiều việc tốt giúp đỡ Nhân dân, nhất là phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công phát biểu tại buổi họp báo

Liên quan đến vụ án Công ty Cây xanh Công Minh, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho hay, đến nay, vụ án đã được gia hạn điều tra lần thứ nhất.

CQĐT xác định, Công ty Công Minh đã thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia các gói thầu bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu dùng cho dự án cao hơn thực tế.

Sau đó, nhóm các công ty trong hệ sinh thái của Công Minh được chỉ định thầu, đã thực hiện hơn 60 dự án giá trị hơn 3.600 tỷ đồng, đã được thanh, quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thực hiện công tác định giá tài sản, đối với các dự án cây xanh trong hệ thống hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh thực hiện để xác định thiệt hại. Qua đó, lực lượng chức năng có cơ sở để xử lý trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay, trong quý 3 đã điều tra, khám phá 10.850 vụ phạm tội về trật tự xã hội (trong 9 tháng đầu năm, đã điều tra, khám phá 32.953 vụ phạm tội về trật tự xã hội); bắt, xử lý 21.547 đối tượng; triệt phá 10 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.466 vụ, 5.980 đối tượng cờ bạc; phát hiện 7.157 vụ, bắt 12.484 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 220,85 kg heroin, 995,45 kg và 1.020.978 viên ma túy tổng hợp, 473 kg cần sa. Phát hiện, xử lý 156 vụ, 202 cá nhân phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Về công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, đã kiểm tra 26.489 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bắt 718 vụ, 1.376 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thu hồi 6.060 khẩu súng các loại.

Xử lý 1.047.550 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1.870 tỷ đồng, tạm giữ 321.766 phương tiện; tổ chức đấu giá 10.712 biển số xe với tổng số tiền hơn 833 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã huy động 17.721 lượt cán bộ, chiến sĩ và 3.017 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được 4.988 người, tìm kiếm 279 thi thể trong các đám cháy và các vụ tai nạn, sự cố.