Xương rồng là một trong những loài cây cảnh phổ biến nhờ dễ sống, ít tốn công chăm sóc và tạo điểm nhấn thị giác mạnh.

Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy Á Đông, đây cũng là loài cây gây nhiều tranh luận: có người xem là “cây trấn khí”, người khác lại cho rằng nếu đặt sai chỗ có thể ảnh hưởng đến vận khí và đời sống tinh thần của gia chủ.

Biểu tượng phong thủy

Khác với các loại cây xanh mềm mại, xương rồng nổi bật bởi hình dáng gai góc và khả năng sinh tồn bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Trong dân gian, xương rồng được cho là không phù hợp với không gian sinh hoạt gia đình. Ảnh: Baidu

Chính đặc điểm này khiến xương rồng thường được gắn với các ý nghĩa như kiên cường, tự bảo vệ và vượt khó.

Theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai nhọn tượng trưng cho khả năng cản trở, ngăn chặn năng lượng xấu từ bên ngoài xâm nhập vào không gian sống.

Thân cây tích trữ nhiều nước, có tính hàn, được cho là giúp điều hòa âm - dương nếu đặt đúng vị trí. Tuy nhiên, đặc tính “phòng thủ mạnh” này cũng là lý do khiến xương rồng không phù hợp với mọi không gian sinh hoạt.

Xương rồng hợp mệnh nào?

Dựa trên thuyết ngũ hành, xương rồng thường được cho là phù hợp hơn với người mệnh Kim và mệnh Thủy.

Với người mệnh Kim, sự cứng cáp, rõ ràng và quyết đoán của xương rồng được xem là tương đồng về khí chất.

Trồng hoặc trưng bày xương rồng đúng cách được tin rằng giúp gia chủ mệnh Kim giảm xung đột, hóa giải trở ngại và tăng sự tập trung trong công việc.

Trong khi đó, mệnh Thủy gắn với yếu tố nước và khả năng thích nghi. Thân cây xương rồng chứa nhiều nước, tượng trưng cho sự tiềm trữ và bền bỉ, vì vậy cũng được xem là có sự tương hợp nhất định với người mệnh này.

Nhiều người chọn đặt xương rồng ở góc làm việc hoặc ban công để tạo cảm giác ổn định tinh thần.

Có nên trồng xương rồng trong nhà?

Đây là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất khi bàn về phong thủy xương rồng. Phần lớn các quan điểm truyền thống đều không khuyến khích đặt xương rồng trong không gian sinh hoạt chính như phòng khách, phòng ngủ hay bàn làm việc.

Theo góc nhìn phong thủy và tâm lý truyền thống, hình dáng gai nhọn của xương rồng khiến nhiều gia đình e ngại khi trồng gần nơi ở. Ảnh: Baidu

Nguyên nhân không nằm ở yếu tố khoa học mà chủ yếu xuất phát từ tâm lý sinh hoạt: gai nhọn dễ tạo cảm giác căng thẳng, xung đột, nhất là trong không gian cần sự thư giãn và kết nối.

Với phòng ngủ, nơi cần sự mềm mại và yên ổn, xương rồng càng được xem là không phù hợp.

Theo quan niệm phong thủy ứng dụng, xương rồng phù hợp hơn ở khu vực “ngoại vi”, thay vì đặt giữa không gian sinh hoạt chính.

Một số vị trí thường được nhắc tới gồm ban công, bệ cửa sổ, sân trước, sân sau hoặc khu vực gần tường rào. Tại đây, xương rồng vừa phát huy vai trò trang trí, vừa mang ý nghĩa trấn giữ, hạn chế tác động từ bên ngoài.

Ngoài ra, một số quan niệm cho rằng hướng Tây Bắc là khu vực nên tăng yếu tố phòng thủ, vì vậy thường được chọn để đặt xương rồng.

Trong số các giống xương rồng cảnh thì các loại như tai thỏ, bát tiên hay thanh sơn thường được lựa chọn nhờ hình dáng mềm hơn, màu sắc hài hòa hơn so với các loại gai nhọn dày đặc.

Những giống này được cho là “dễ chịu” hơn về mặt thị giác và tâm lý, phù hợp để trưng bày ở ban công chung cư, hiên nhà hoặc khu vực làm việc mang tính cá nhân.

Dù xét theo phong thủy hay thuần túy thẩm mỹ, xương rồng vẫn là loài cây cần được đặt đúng chỗ. Không nên đặt cây ở vị trí quá cao, quá gần lối đi hoặc tầm sinh hoạt thường xuyên để tránh va chạm.

Xương rồng cũng cần ánh sáng tự nhiên để phát triển ổn định. Không gian thiếu sáng vừa làm cây kém phát triển, vừa dễ tạo cảm giác nặng nề. Ngoài ra, nên chọn chậu trồng phù hợp, kích thước cân đối và màu sắc hài hòa với tổng thể không gian.