Dáng đẹp, hoa bền, dễ trồng

Hoa dâm bụt kép vàng là một trong những loài hoa cảnh đang ngày càng được nhiều gia đình đô thị lựa chọn để trồng tại ban công, sân thượng hoặc hiên nhà.

So với dâm bụt đơn quen thuộc, dâm bụt kép gây ấn tượng bởi cấu trúc hoa nhiều lớp cánh xếp dày, bông lớn, khi nở tạo cảm giác đầy đặn và có chiều sâu.

Hoa dâm bụt kép vàng với nhiều lớp cánh xếp dày, sắc hoa ấm áp, phù hợp trồng chậu tại ban công và hiên nhà đô thị. Ảnh: Baidu

Sắc vàng tươi nhưng không chói mang lại cảm giác ấm áp, sáng sủa, dễ phối với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ nhà phố truyền thống đến căn hộ chung cư mang hơi hướng tối giản, hiện đại.

Về hình thái, dâm bụt kép vàng là cây thân gỗ nhỏ, tán xanh quanh năm, chiều cao trung bình khoảng 1-2 mét khi trồng chậu hoặc trồng lâu năm trên đất.

Lá cây màu xanh đậm, mép răng cưa nhẹ, tạo nền thị giác tốt để tôn lên màu hoa. Khi nở, mỗi bông hoa có đường kính khá lớn, các lớp cánh xếp tầng tạo cảm giác bông hoa “có khối”, nhìn dày dặn và sang hơn so với nhiều loài hoa cảnh phổ biến khác.

Một ưu điểm đáng chú ý là hoa có thể nở rải rác quanh năm, tập trung nhiều từ đầu hè đến cuối thu. Nếu được trồng ở nơi đủ nắng và chăm sóc ổn định, cây có thể cho hoa liên tục, màu hoa bền và không dễ rụng, giúp không gian luôn giữ được điểm nhấn sinh động trong thời gian dài.

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy nhà ở, sắc vàng được xem là gam màu của thổ khí, biểu trưng cho sự ổn định, tích lũy lâu dài và cảm giác đủ đầy. Khác với những màu rực dễ gây xao động, vàng mang tính ôn hòa, bền bỉ, phù hợp với không gian sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Vì vậy, hoa dâm bụt kép vàng không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn được xem như một yếu tố giúp làm mềm và điều hòa năng lượng trong không gian sống.

Loài hoa này thường được khuyến khích trồng tại ban công, hiên nhà hoặc lối ra vào. Đây là nơi dòng khí ra vào liên tục, dễ xảy ra trạng thái xung hoặc tán khí.

Một chậu dâm bụt kép vàng đặt đúng vị trí có thể tạo điểm nhấn thị giác, tăng sinh khí và cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Ảnh: Baidu

Sắc vàng ấm áp của dâm bụt kép giúp giữ khí, dẫn khí tốt, tạo cảm giác đón chào, thân thiện ngay từ khi bước vào nhà, đồng thời hạn chế cảm giác trống trải, lạnh lẽo ở những không gian mở.

Đối với căn hộ chung cư, nơi vật liệu kính, bê tông và kim loại chiếm ưu thế, việc đặt một chậu hoa dâm bụt kép vàng ở ban công hay gần cửa sổ giúp cân bằng lại tính “lạnh” của kiến trúc hiện đại.

Màu hoa vàng kết hợp với mảng xanh của lá tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, góp phần làm dịu không gian, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu hơn cho người ở.

Với nhà phố, đặc biệt là những căn có mặt tiền hẹp hoặc hướng nắng gắt, dâm bụt kép vàng còn đóng vai trò như một điểm nhấn thị giác tích cực.

Sắc hoa tươi sáng khiến mặt tiền trông sinh động, ấm áp và có sức sống hơn, từ đó tạo ấn tượng thuận lợi cho khách ghé thăm cũng như tăng cảm giác an cư, ổn định cho gia chủ.

Cách chăm sóc

Một trong những ưu điểm lớn của dâm bụt kép vàng là không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp, phù hợp với nhịp sống bận rộn của các gia đình đô thị.

Cây ưa nắng, cần được đặt ở vị trí thoáng, có ánh sáng trực tiếp khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày để ra hoa đều và giữ màu bền. Nước tưới ở mức vừa phải, tránh để đất quá khô hoặc bị úng kéo dài.

Đất trồng dâm bụt kép vàng không quá kén chọn, chỉ cần tơi xốp và thoát nước tốt. Việc cắt tỉa định kỳ giúp cây giữ dáng gọn gàng, đồng thời kích thích ra thêm nhánh mới, từ đó tăng số lượng hoa.

Gia chủ có thể bón phân nhẹ theo chu kỳ để cây sinh trưởng ổn định mà không cần đầu tư nhiều công chăm sóc.

Nhờ những đặc tính đó, theo các chuyên gia cảnh quan, dâm bụt kép vàng đặc biệt phù hợp với không gian đô thị nhờ ba yếu tố: dễ trồng - dễ chăm - dễ ứng dụng.

Ngay cả với ban công chung cư diện tích hạn chế, cây vẫn có thể trồng chậu và phát triển khỏe, tạo mảng xanh và điểm nhấn màu sắc rõ ràng.

Theo Baidu