Hệ thống CellphoneS chính thức mở bán thế hệ iPhone mới: iPhone 17 và iPhone Air cho khách hàng đặt trước đồng loạt tại hơn 150 cửa hàng toàn quốc sáng ngày 19/09. Đây là một dấu mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam giờ đây không còn phải chờ 2-3 tuần như các năm trước, để mua iPhone chính hãng.

Trong số các khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air. iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản “hot” năm nay Cam Vũ Trụ trên dòng sản phẩm Pro. Bên cạnh dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút lớn. Sản phẩm iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan.

Khách hàng đặt trước iPhone 17 quan tâm phiên bản màu Xanh lam khói và Tím oải hương. Trong khi iPhone Air phiên bản màu Xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc, các phiên bản màu còn lại nhận được mức độ quan tâm tương đương nhau.

Đại diện CellphoneS chia sẻ khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác cao cấp của Apple Việt Nam, dựa vào thông tin hàng hoá đã có, CellphoneS chủ động được kế hoạch phân bổ hàng hoá nhiều đợt, ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.

Thứ tự trả hàng sẽ dựa vào thứ tự đặt đơn của khách hàng. Điều này giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch cá nhân và có trải nghiệm tốt hơn với thế hệ iPhone Air và iPhone 17.

Đối với những phiên bản sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến cửa hàng để trải nghiệm và mua sắm từ sáng ngày 19/9. Khách mua trực tiếp sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời, nhận voucher đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. CellphoneS hỗ trợ trả góp “3-Không” cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng gần 30 ngân hàng.

Khi mua kèm cùng iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Hệ thống CellphoneS cam kết thời gian giao hàng được đảm bảo*, khách hàng an tâm đăng ký nhận tin, thời gian nhận hàng đợt tiếp theo sẽ được thông báo rõ ràng mỗi khi đặt mua các phiên bản.

Với hơn 150 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, phục vụ các thiết bị Apple chính hãng cho khách hàng, CellphoneS là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam. Toàn bộ 150 cửa hàng cellphones đều sẵn sàng các bàn trải nghiệm iPhone 17 và iPhone 17 Air từ sáng ngày 19/9.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa uỷ quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.

Ngọc Minh