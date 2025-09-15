Nhu cầu bùng nổ tại thị trường chiến lược

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm của Apple, đồng thời cũng là nơi hãng gặp không ít thách thức khi đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa như Huawei, Oppo, Vivo hay Xiaomi.

Tuy nhiên, với lần ra mắt iPhone 17, Apple dường như đã thành công trong việc thổi bùng lại nhu cầu tiêu dùng và giành lại sự chú ý từ công chúng.

iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Tom's Guide

Theo báo South China Morning Post (SCMP), chỉ sau một phút mở đặt hàng, doanh số iPhone 17 trên nền tảng thương mại điện tử lớn JD.com đã vượt qua tổng lượng đặt trước trong ngày đầu tiên của iPhone 16 năm ngoái.

Đây là tín hiệu cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới đối với khách hàng Trung Quốc.

Trong số các phiên bản được tung ra, iPhone 17 dung lượng 256GB được ghi nhận là mẫu bán chạy nhất qua hệ thống của JD.com.

Sức cầu quá lớn đã khiến không ít người tiêu dùng gặp khó khăn khi đặt mua trực tiếp trên website chính thức của Apple.

Một khách hàng cho biết phải mất tới 5 phút để hoàn tất quy trình thanh toán – điều hiếm khi xảy ra với hạ tầng bán hàng trực tuyến vốn tối ưu của hãng.

Tại các cửa hàng Apple Store ở Thượng Hải, tất cả các khung giờ nhận máy trực tiếp của iPhone 17 Pro Max đã bị đặt kín chỉ trong 20 phút.

Trong khi đó, ở Quảng Châu, tính đến ngày thứ Bảy, khách hàng muốn mua iPhone 17 phải chờ đến 15/10 mới có thể nhận máy.

Những con số trên cho thấy iPhone 17 không chỉ gây tiếng vang truyền thông mà còn nhanh chóng chuyển hóa thành sức mua thực tế, tạo ra đợt sóng mới trên thị trường smartphone cao cấp.

Các nhà phân tích đã nhanh chóng đưa ra đánh giá tích cực. Theo bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, Apple đã khéo léo phân khúc hóa dòng sản phẩm, đảm bảo mỗi phiên bản đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng.

Cách tiếp cận này giúp kích thích làn sóng mua sắm mới và tạo sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ.

Video trải nghiệm mẫu iPhone 17 Pro. (Nguồn: Booredatwork/YouTube)

Chiến lược đa dạng hóa tính năng và dung lượng, đồng thời giữ vững bản sắc thiết kế, cho phép Apple vừa mở rộng tệp khách hàng tiềm năng vừa duy trì hình ảnh thương hiệu cao cấp.

Đây là yếu tố quan trọng giúp hãng chiếm lại ưu thế tại Trung Quốc, thị trường vốn đầy rẫy sự cạnh tranh.

Khoảng trống từ iPhone Air

Dù thành tích đặt trước rất ấn tượng, thực tế Apple hiện chỉ triển khai ba mẫu flagship tại Trung Quốc thay vì bốn như thường lệ. Lý do là dòng iPhone Air vẫn chưa được phép mở đặt hàng tại đây do chưa hoàn tất thủ tục cấp phép từ cơ quan quản lý.

iPhone Air. Ảnh: Apple

iPhone Air là mẫu iPhone eSIM-only đầu tiên được Apple phát hành toàn cầu. Vì thế, để có mặt tại Trung Quốc, sản phẩm cần được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc phê duyệt.

Mặc dù Apple được cho là đã tích cực phối hợp với cơ quan này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có giấy phép chính thức.

Dù vậy, khi được chấp thuận, iPhone Air nhiều khả năng vẫn sẽ được sử dụng rộng rãi vì cả ba nhà mạng lớn thuộc sở hữu nhà nước tại Trung Quốc đều đã tuyên bố hỗ trợ thiết bị eSIM-only, nhưng vẫn “chờ phê duyệt quy định”.

Điều đáng chú ý là Apple đạt được thành tích này ngay cả khi sản phẩm mới nhất và được kỳ vọng nhiều nhất – iPhone Air – chưa thể mở bán. Điều đó càng làm nổi bật sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Với kỷ lục doanh số đặt trước, Apple không chỉ khẳng định sức sống của thương hiệu tại Trung Quốc mà còn chứng minh khả năng duy trì vị thế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhiều yếu tố bất định.

Đây cũng là tín hiệu lạc quan về triển vọng tăng trưởng doanh thu của hãng tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Tầm quan trọng chiến lược

Thành công của iPhone 17 tại Trung Quốc mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài doanh số trước mắt.

Nó khẳng định rằng Apple vẫn giữ được vị trí dẫn dắt xu hướng công nghệ, đồng thời chứng tỏ người tiêu dùng Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm cao cấp khi chúng mang lại sự khác biệt rõ rệt.

Hơn nữa, trong bối cảnh cạnh tranh từ Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi ngày càng gia tăng, việc Apple ghi dấu ấn mạnh mẽ ở giai đoạn này được coi là động thái chiến lược, giúp củng cố niềm tin của thị trường và nhà đầu tư.

Từ việc website Apple quá tải, khung giờ nhận máy tại Thượng Hải “cháy vé” chỉ trong 20 phút, đến việc khách hàng ở Quảng Châu phải chờ sang tháng 10 mới nhận được hàng, tất cả cho thấy iPhone 17 đang tạo nên một cơn sốt tại Trung Quốc.

Ngay cả khi còn thiếu vắng iPhone Air – mẫu máy hứa hẹn nhiều đổi mới, Apple vẫn phá vỡ kỷ lục đặt trước và tạo cú hích mạnh cho thương hiệu.

Đây là minh chứng rõ ràng rằng chiến lược sản phẩm đúng đắn, cùng với sức hút của thương hiệu, đã giúp Apple có màn ra mắt thành công vang dội tại một trong những thị trường khó lường nhất thế giới.

(Theo Appleinsider, Macworld)