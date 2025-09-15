Giấc mơ màn hình tràn viền và thách thức kỹ thuật

Tâm điểm của tin tức về iPhone 18 lần này tiếp tục xoay quanh công nghệ Face ID và cụm camera trước, vốn từ lâu được kỳ vọng sẽ “biến mất” hoàn toàn khỏi màn hình để mang đến trải nghiệm tràn viền thực sự.

iPhone 18 có thể là chiếc iPhone đầu tiên sở hữu công nghệ Face ID dưới màn hình. Ảnh: Macrumors

Theo một bài đăng tối thứ Bảy trên Weibo của nguồn tin Instant Digital, iPhone 18 sẽ có phần Dynamic Island “hẹp hơn một chút” so với thế hệ hiện tại. Nói cách khác, phần giao diện hình viên thuốc sẽ chiếm ít diện tích hơn ở viền trên màn hình.

Nguyên nhân được cho là do sự thay đổi ở các linh kiện, khiến Apple không còn cần che phủ quá nhiều bằng giao diện Dynamic Island.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Face ID hay camera sẽ được đưa xuống dưới màn hình. Instant Digital khẳng định iPhone 18 “không có Face ID dưới màn hình và cũng không có camera dưới màn hình”.

Trong nhiều năm, giới công nghệ liên tục rộ lên những tin đồn về Face ID hoặc camera ẩn dưới màn hình.

Đây được xem là bước đi cuối cùng để loại bỏ các chi tiết “ngắt quãng” trên màn hình, từ đó tạo nên thiết kế tràn viền hoàn hảo.

Về lý thuyết, việc đặt hệ thống camera và cảm biến TrueDepth dưới bề mặt màn hình sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các cụm khoét hoặc Dynamic Island.

Nhưng trên thực tế, đây là một thách thức kỹ thuật rất lớn: cảm biến phải hoạt động phía sau các điểm ảnh, trong khi lớp pixel có thể gây cản trở khả năng thu nhận ánh sáng và dữ liệu hình ảnh.

Chính vì vậy, Apple đến nay vẫn phải duy trì cụm cắt màn hình để các cảm biến có “tầm nhìn” rõ ràng.

Kỳ vọng và thực tế

Dù gặp rào cản kỹ thuật, tin tức về Face ID dưới màn hình iPhone vẫn liên tục xuất hiện. Ross Young, chuyên gia uy tín từ Counterpoint Research (trước đây là Display Supply Chain Consultants), từng dự đoán hồi tháng 5 rằng Face ID dưới màn hình có thể ra mắt vào năm 2026, nhưng camera selfie vẫn cần thêm thời gian phát triển.

Cùng thời điểm, một nguồn tin khác trên Weibo là Digital Chat Station cũng tuyên bố Face ID dưới màn hình sẽ có mặt trên iPhone 18 Pro.

Sau đó, họ tiếp tục khẳng định công nghệ này sẽ hoàn thiện hơn và được ứng dụng trên iPhone 19 vào năm 2027.

Đến tháng 6, chính nguồn tin này lại nhắc lại dự đoán: iPhone 18 có thể sẽ kết hợp Face ID dưới màn hình cùng camera selfie dạng đục lỗ.

Trong cộng đồng công nghệ, các nguồn tin Weibo thường bị đánh giá là thiếu ổn định về độ chính xác.

Nhiều trường hợp chỉ lặp lại tin đồn từ nguồn khác nhằm thu hút người theo dõi. Tuy nhiên, Instant Digital được cho là có “thành tích” tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung, đặc biệt với các rò rỉ liên quan đến tính năng Camera Control trước đây.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định Apple sẽ thực sự áp dụng Face ID dưới màn hình cho iPhone 18. Với truyền thống của hãng, những thay đổi quan trọng thường chỉ được triển khai khi công nghệ đủ hoàn thiện để đảm bảo trải nghiệm người dùng.

Rõ ràng, người dùng ngày càng kỳ vọng vào một chiếc iPhone với màn hình toàn vẹn, không bị gián đoạn bởi Dynamic Island hay cụm camera.

Nhưng hiện tại, các thông tin rò rỉ vẫn khá mâu thuẫn. iPhone 18 có thể chỉ đơn giản là tinh chỉnh Dynamic Island để gọn gàng hơn, thay vì bước tiến mang tính “cách mạng” như Face ID ẩn dưới màn hình.

Nếu dự báo của Ross Young là chính xác, phải đến năm 2026 hoặc thậm chí 2027, người dùng mới có thể chứng kiến công nghệ này đi vào thực tế.

Trong khi đó, iPhone 18 nhiều khả năng sẽ vẫn giữ lại Dynamic Island, nhưng với thiết kế tinh tế hơn, chiếm ít diện tích hiển thị hơn.

(Theo Macrumors, Appleinsider)