“Thiết kế đẹp là chưa đủ”

Trong làn sóng chuyển đổi số và cạnh tranh thương hiệu ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn: làm thế nào để nổi bật và kết nối sâu sắc với khách hàng mục tiêu? Theo anh Trần Mạnh Tùng, CEO Công ty Cổ phần Brandall, câu trả lời không chỉ nằm ở sản phẩm hay dịch vụ, mà còn ở một yếu tố thường bị xem nhẹ: Thiết kế.

Từ quan điểm đó, anh Trần Mạnh Tùng đã góp phần định vị thiết kế không chỉ là một dịch vụ phụ trợ hay chi phí thẩm mỹ, mà là một công cụ chiến lược, một tài sản đầu tư có khả năng định hình tương lai kinh doanh. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, hành trình của anh Tùng bắt đầu từ niềm đam mê mỹ thuật và công nghệ. Anh nhận ra rằng, thiết kế đồ họa chính là giao điểm hoàn hảo để truyền tải thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả.

Anh Tùng chia sẻ, thiết kế đẹp chỉ là tiêu chuẩn cơ bản. Điều quan trọng hơn cả là thiết kế đó phải "đẹp đúng" - đẹp đúng với gu thẩm mỹ, nhận thức và nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Bước ngoặt định hình tư duy chiến lược của anh đến từ dự án hợp tác với Samsung Galaxy A-Series vào năm 2016. Qua quá trình phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia nghiên cứu thị trường, marketing và thiết kế công nghiệp, anh rút ra một triết lý cốt lõi: thiết kế phải gắn liền với chiến lược kinh doanh, phản ánh trọn vẹn giá trị và sứ mệnh của doanh nghiệp, thay vì chỉ là một vỏ bọc bên ngoài.

Brandall - từ dịch vụ phụ trợ đến đối tác chiến lược

Nhận thấy hầu hết các đơn vị thiết kế trên thị trường vẫn hoạt động theo mô hình dịch vụ phụ trợ, chỉ giải quyết nhu cầu tình huống của doanh nghiệp, CEO Trần Mạnh Tùng đã quyết định thành lập Công ty Cổ phần Brandall. Mục tiêu của Brandall rất rõ ràng: thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, giúp họ coi thiết kế là tài sản và đầu tư dài hạn.

Brandall tiếp cận mọi dự án với một góc nhìn đa chiều, cân bằng ba yếu tố then chốt để đảm bảo tính chiến lược của sản phẩm đầu ra. Trước hết là góc độ của chủ doanh nghiệp. Cần thấu hiểu sâu sắc sứ mệnh, đặc điểm sản phẩm và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp muốn mang lại.

Thứ hai là góc độ của khách hàng mục tiêu. Brandall thực hiện phân tích kỹ lưỡng hành vi, thị hiếu thẩm mỹ và nhu cầu thực tế của đối tượng khách hàng.

Cuối cùng là vai trò của chuyên gia chiến lược thiết kế. Brandall đóng vai trò dung hòa thông điệp doanh nghiệp với nhận thức của khách hàng, đảm bảo tác phẩm cuối cùng vừa đạt hiệu quả kinh doanh, vừa nổi bật một cách khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Như vậy, mỗi dự án tại Brandall đều bắt đầu bằng nghiên cứu thị trường và phân tích khách hàng. Quá trình thiết kế chỉ được triển khai sau khi đã xác định rõ mục tiêu kinh doanh. Sự khác biệt trong cách tiếp cận này đã giúp Brandall trở thành người đồng hành chiến lược tin cậy, giúp nhiều đối tác chuyển hóa tầm nhìn của họ thành ngôn ngữ hình ảnh có sức mạnh kết nối và thúc đẩy tăng trưởng. Thiết kế không còn là một giai đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất, mà là nền móng được xây dựng từ chiến lược kinh doanh ban đầu.

Tầm nhìn dài hạn: Thiết kế là công cụ chiến lược

CEO Trần Mạnh Tùng định hướng Brandall trở thành người đồng hành chiến lược tin cậy của doanh nghiệp Việt. Anh mong muốn giúp các doanh nghiệp nhận ra thiết kế là đầu tư chiến lược, không phải chi phí; Đặt nền móng cho tư duy thiết kế hỗ trợ kinh doanh tại Việt Nam; Đào tạo thế hệ designer trẻ đủ năng lực để trở thành đối tác chiến lược cho doanh nghiệp.

Anh Tùng chia sẻ: “Ngành thiết kế Việt Nam có nhiều nhân tài, nhiều agency tạo ra sản phẩm đẹp. Nhưng để thiết kế thực sự trở về đúng bản chất - hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tăng giá trị thương hiệu - vẫn còn thiếu. Brandall muốn là người tiên phong đặt nền móng cho triết lý này”.

CEO Trần Mạnh Tùng 15 năm kinh nghiệm và 7 năm điều hành doanh nghiệp



Với hơn 15 năm kinh nghiệm và 7 năm điều hành doanh nghiệp, Trần Mạnh Tùng đang chứng minh rằng thiết kế thương hiệu không chỉ là mỹ thuật, mà là chiến lược. Từ Brandall Agency anh xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ: cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp, đào tạo thế hệ designer chiến lược, định hình tương lai ngành thiết kế Việt Nam.