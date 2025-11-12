Thương hiệu Việt “bùng nổ” doanh số trên nền tảng số

Cùng với những thành công trên kênh truyền thống, sản phẩm thương hiệu Việt đang bứt phá mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Một số ví dụ điển hình vừa được Ths. Nguyễn Bảo Trung, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rison (trụ sở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ) chia sẻ tại hội thảo mới đây về chủ đề mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững cho doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống Việt Nam, diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống quốc tế ở Hà Nội.

Ông Trung thống kê trên sàn thương mại điện tử Amazon.com, trong khoảng 30 ngày, Cà phê Trung Nguyên G7 (thương hiệu cà phê Việt tiên phong tại thị trường Mỹ) thu hơn 95 nghìn USD; Sản phẩm đồ uống có vị dưa hấu, không đường, ít calo của Vinut bán được hơn 29 nghìn USD... Trung Nguyên, Vinut và nhiều thương hiệu khác nữa trên sàn Amazon.com đều là những doanh nghiệp uy tín đã có sản phẩm được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Những tín hiệu kinh doanh thực tế là minh chứng rõ ràng về sức hút của hàng Việt đối với người tiêu dùng quốc tế.

"Thương mại điện tử xuyên biên giới đã tạo điều kiện cực kỳ tốt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận trực tiếp tới khách hàng ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, châu Âu, không cần qua trung gian. Riêng ngành thực phẩm, đồ uống sạch trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới luôn đạt mức tăng trưởng tối thiểu 20% trong những năm qua", ông Trung cho hay.

Ths. Nguyễn Bảo Trung, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rison, chia sẻ thông tin tại hội thảo mới đây ở Hà Nội.

Thời điểm thuận lợi để hàng Việt ra thế giới

Trong hành trình hội nhập và khẳng định thương hiệu quốc gia, Việt Nam đang chứng kiến những bước tiến ngoạn mục của hàng hóa “Made in Vietnam”, đặc biệt là ngành thực phẩm và đồ uống.

Những tín hiệu lạc quan không chỉ đến từ các báo cáo vĩ mô, mà còn từ những khảo sát thực tế tại các thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Chẳng hạn thị trường Mỹ, với hơn 300 triệu dân, luôn là một thử thách cam go nhưng đầy hấp dẫn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Ông Trung chia sẻ thông tin sau chuyến khảo sát gần đây của mình: "Tuần vừa rồi, tôi đi khảo sát một số siêu thị lớn ở thành phố Seattle, nơi có nhiều cộng đồng Á châu sinh sống. Ở những siêu thị Á châu tôi đến, hàng có xuất xứ Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ trải dài trên các kệ hàng, từ thực phẩm tươi, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh đã qua chế biến… Giá rất tốt".

Hình ảnh những sản phẩm thương hiệu Việt trải dài trên các kệ hàng tại siêu thị ở Mỹ là một minh chứng sống động cho sức hút và chất lượng của hàng Việt. Điều này cũng cho thấy, khi doanh nghiệp Việt thực sự đầu tư vào chuỗi cung ứng và xúc tiến thương mại trực tiếp, sản phẩm của chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng về cả chất lượng và giá cả với các đối thủ quốc tế.

Ông Trung phân tích, thành công này được xây dựng trên những nền tảng vững chắc: Việt Nam sở hữu chuỗi cung ứng đang dần hoàn thiện tốt, có sản phẩm đa dạng và giá cả cạnh tranh. Hơn thế, chúng ta đang được sự hỗ trợ rất tốt từ Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành, đặc biệt là hiệu quả của các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

“Hiện đang là thời điểm cực kỳ thuận lợi để doanh nghiệp Việt có thể đưa hàng ra thị trường quốc tế", ông Trung nói.

Đưa thương hiệu Việt ra thế giới: Phải quyết tâm vượt rào cản

Mặc dù tiềm năng rất lớn, song để có thêm thật nhiều thương hiệu quốc gia Việt Nam hiện diện tại các chuỗi siêu thị lớn ở các thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt vẫn cần vượt qua không ít rào cản.

Trước thực trạng không ít sản phẩm mang hương vị Việt Nam lại có xuất xứ từ các quốc gia lân cận, ông Trung chỉ rõ điểm nghẽn: "Sản phẩm của nhiều doanh nghiệp Việt chưa đạt tiêu chuẩn để vào được các siêu thị lớn".

Doanh nghiệp Việt cần ý thức rõ ràng sự cần thiết phải đạt các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, ESG (môi trường, xã hội, quản trị)... để có thể hợp tác được với các chuỗi hàng lớn.

Ông nhấn mạnh, các chứng chỉ quốc tế không phải là chi phí mà là "một khoản đầu tư cho thương hiệu" và "tài sản vô giá" của doanh nghiệp.

Thành công cần đi kèm với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bài học kinh nghiệm là Sunhouse (doanh nghiệp duy nhất trong ngành hàng Gia dụng 4 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam) từng thất bại khi chỉ mang sản phẩm đã bán tốt ở Việt Nam lên Amazon, nhưng sau khi thuê tư vấn, tập trung R&D, doanh số đã tăng tốt chỉ trong một quý.

“Chúng ta đang ở thời điểm vàng để thúc đẩy thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chúng ta khát khao được thấy hàng Việt, nhất là các sản phẩm thương hiệu quốc gia trên kệ hàng toàn cầu. Bằng trái tim đầy khát vọng, sự minh bạch trong khâu sản xuất, nguồn cung và quyết tâm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, hàng hóa Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trên bản đồ kinh tế thế giới. Đưa thương hiệu Việt ra thế giới chính là sứ mệnh của thế hệ doanh nhân Việt Nam hôm nay”, ông Trung nhấn mạnh.