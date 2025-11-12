Sức hấp dẫn của hàng Việt trên Alibaba.com

Tại Hội nghị quốc tế “Thương hiệu thực phẩm Việt Nam – Bứt phá từ xúc tiến thương mại số” do Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương - cơ quan thường trực Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức sáng 12/11 ở TP.HCM, ông Young Liu – Giám đốc Quốc gia Alibaba Việt Nam chia sẻ nhiều thông tin tích cực về sức hấp dẫn của hàng Việt trong mắt khách hàng quốc tế.

Theo ông Liu, những bất ổn trong thương mại toàn cầu đang làm thay đổi chiến lược tìm nguồn cung, tạo ra cơ hội cho các nhà cung cấp mới đến từ Việt Nam, Ấn Độ… Trong tháng 4/2025, lượt tìm kiếm liên quan xuất xứ sản phẩm trên Alibaba.com tăng 23%, phản ánh xu hướng mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung.

Đặc biệt, sản phẩm “Made in Vietnam” đang thu hút sự tìm kiếm của người mua quốc tế, mở rộng cơ hội đa dạng hóa thị trường cho doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới.

“Mỹ, Bangladesh, Mexico, Anh, Ấn Độ, Canada, Nhật Bản… nổi lên là những thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng về nhu cầu tìm kiếm sản phẩm “Made in Vietnam” trên Alibaba.com trong giai đoạn từ tháng 7 – 9/2025. Còn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vẫn duy trì lượng tìm kiếm cao, ổn định kể từ quý 1/2025”, ông Liu cho hay.

Điều khiến hàng Việt được ưa chuộng chính là sự ổn định về giá, hiệu quả chi phí, tính linh hoạt và chính sách thương mại thân thiện. Người mua quốc tế ngày càng quan tâm đến sự khác biệt vùng địa lý và yếu tố bền vững trong chuỗi cung ứng – điều mà doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đáp ứng.

Cũng theo ông Liu, nhằm hỗ trợ gia tăng năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp triển khai dự án Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới Alibaba.com. Hàng hóa Việt được giới thiệu trên một không gian chuyên biệt, nơi quy tụ những thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, giúp xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Cùng với đó là chuỗi sáng kiến khác của Alibaba.com, như Ali-Edu, Co-Create hay chương trình đào tạo “Từ Zero đến xuất khẩu thành công”… đã giúp rất nhiều doanh nghiệp Việt trang bị kỹ năng, kiến thức để tự tin vươn ra thị trường toàn cầu.

Câu chuyện truyền cảm hứng về một thương hiệu Việt

Nhằm tạo thêm cảm hứng, động lực cho các nhà xuất khẩu trực tuyến Việt Nam, ông Liu kể câu chuyện về Công ty TNHH V.Kaus – nằm trong Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Gian hàng Quốc gia Việt Nam 2024-2025, được bảo chứng bởi Cục Xúc tiến thương mại, dù chỉ mới tham gia Alibaba.com mới hơn 3 năm.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống (F&B) và nông nghiệp này là một trong những ví dụ điển hình cho hành trình “từ Zero đến thành công”.

Với sản phẩm chính là trái cây sấy khô và gia vị, doanh nghiệp đã tận dụng các công cụ hỗ trợ như Trợ lý thông minh Smart Assistant, Xếp hạng sao hay các báo cáo ngành chuyên sâu của Alibaba.com để phân loại khách hàng tiềm năng, tối ưu tương tác và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Chỉ sau một năm gia nhập nền tảng, doanh số của V.Kaus tăng 90%, với sản lượng trung bình hơn 8 container mỗi tháng kể từ đầu năm 2024. Năm 2024, doanh số từ Alibaba.com đạt 3,5 triệu USD, gấp 2,8 lần năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu đạt từ 0,5–1 triệu USD mỗi tháng, tương đương 4,9 triệu USD.

Từ “Zero” thị trường xuất khẩu, hiện V.Kaus đã chinh phục hơn 12 thị trường quốc tế gồm Mỹ, Canada, EU, Nga, Nhật Bản, Pakistan, Cộng hòa Séc, Campuchia… Quan trọng hơn, nhiều khách hàng đã trở thành đối tác lâu dài, cùng đồng hành trong chiến lược phát triển bền vững.

“Alibaba.com không chỉ là nền tảng bán hàng, mà là người bạn đồng hành chiến lược giúp doanh nghiệp Việt vượt qua rào cản văn hóa, tiếp cận khách hàng chất lượng cao một cách hiệu quả”, ông Young Liu chia sẻ.