Thích ứng xu hướng toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn bản sắc

- Ông có thể chia sẻ về lộ trình đưa Jemmia thành một biểu tượng văn hóa và cách thích ứng với các thị trường quốc tế?

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Jemmia tin tưởng sẽ lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, di sản thiên nhiên và con người Việt Nam ra thế giới. Tôi chia lộ trình 10 năm thành hai giai đoạn quan trọng. Giai đoạn đầu từ 2026 - 2030 tập trung gia tăng hiện diện quốc tế qua các sự kiện uy tín, lắng nghe ý kiến khách hàng để tìm cách tiếp cận phù hợp với từng thị trường. Giai đoạn tiếp theo từ 2030 - 2035 sẽ tập trung vào 1-2 thị trường đã tìm ra công thức thành công, làm đòn bẩy xâm nhập các thị trường khác.

Hiện tại, Jemmia đã hiện diện tại 5 thị trường: Ấn Độ, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và UAE. Chúng tôi ưu tiên Đông Nam Á và UAE để giảm thiểu rủi ro khi ra thế giới. Về chiến lược văn hóa, Jemmia theo đuổi “tiếp biến” - tiếp nối và biến chuyển phù hợp với xu hướng toàn cầu, đồng thời giữ bản sắc và tay nghề tinh xảo của nghệ nhân Việt.

Khi khách hàng chưa hiểu rõ văn hóa Việt Nam, chúng tôi sẽ hiện diện tại nhiều sự kiện quốc tế, lắng nghe để điều chỉnh, đồng thời đưa các yếu tố như trà, tranh sơn mài, nghề thủ công vào trải nghiệm cửa hàng, kết hợp công nghệ mapping 3D để kể câu chuyện thương hiệu gần gũi, dễ kết nối.

Ngày 9/9, Jemmia hợp tác với thương hiệu cổ phục Vạn Thiên Y giới thiệu bộ sưu tập di sản Việt Nam gồm: "Huy hiệu vững thế phồn vinh", "Sen quý hiển" và "Hoa mai ngũ phúc" tại EXPO 2025 Osaka Kansai - sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh..

Ông Lâm Ngọc Cường - CEO Jemmia Diamond

- Trong bối cảnh kim cương nhân tạo phát triển mạnh, Jemmia cân bằng như thế nào giữa duy trì tiêu chuẩn cao và việc đầu tư công nghệ từ Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA)?

Từ mối quan hệ với các chuyên gia như Chủ tịch DMCC Ahmed Bin Suleyman, chúng tôi nhận thấy kim cương nhân tạo sẽ dần thay thế kim cương tự nhiên trong các ngành công nghiệp khoan cắt, bán dẫn và y tế. Xu hướng này cùng yêu cầu phát triển bền vững khiến nguồn cung kim cương tự nhiên tiêu chuẩn cao ngày càng khan hiếm. Thực tế, một số viên kim cương mà Jemmia nhập từ 2021 đã tăng giá gần gấp đôi, cho thấy rõ xu thế này.

Về công nghệ GIA, chúng tôi trải qua 5 - 6 khóa đào tạo trong nhiều năm, sau đó chuyển giao về Việt Nam để toàn bộ nhân sự đều có chứng chỉ GIA. Jemmia chỉ chọn 2% kim cương tốt nhất theo chuẩn 4C, bảo đảm tiêu chuẩn nghiêm ngặt và minh bạch cho khách hàng.

Ông Lâm Ngọc Cường và ông Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)

Trong hơn 4 năm qua, chúng tôi tập trung giáo dục khách hàng thông qua mạng xã hội, với gần 1,5 triệu follower trên TikTok và 537.000 trên YouTube, lan tỏa kiến thức kim cương một cách bài bản. Khách hàng Việt tiếp nhận nhanh, nhất là trong thời đại AI khi thông tin từ GIA dễ dàng được kiểm chứng.

Chúng tôi kiên định với minh bạch nguồn cung, nhập khẩu chính ngạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, coi đó là giá trị dài hạn không bao giờ đánh đổi để cạnh tranh giá.

Quyết tâm xây thương hiệu kim cương Việt lan tỏa toàn cầu

- Ông có thể chia sẻ quy trình chuyển hóa 4 di sản văn hóa Việt thành thiết kế trang sức và việc hợp tác với nghệ nhân?

Tôi may mắn được học hỏi từ NNƯT Trần Nam Tước - người thợ gốm “bách nghệ” tài hoa tại Bát Tràng - và nhà văn Hoàng Quốc Hải qua 6 năm cùng 3 triển lãm quan trọng. Quy trình chuyển hóa di sản thành thiết kế là hành trình dài, bắt đầu từ cảm nhận sâu sắc về văn hóa, tiếp nối bằng học hỏi không ngừng, rồi mới ứng dụng vào công việc, có thể kéo dài nhiều năm.

Triết lý cốt lõi của Jemmia là “tiếp biến văn hóa”: tiếp nối và biến chuyển khéo léo để sản phẩm vừa kể câu chuyện văn hóa - lịch sử Việt Nam, vừa đạt tiêu chuẩn nghệ thuật của thương hiệu cao cấp thế giới. Những sản phẩm đầu tiên còn nặng tính truyền thống, nhưng gần đây đã hiện đại và tinh tế hơn.

Với bề dày 4.000 năm văn hóa và nhiều di sản UNESCO, chúng tôi không lo thiếu ý tưởng. Trong quá trình hợp tác với nghệ nhân, Jemmia luôn dành thời gian trải nghiệm và tìm hiểu, từ đó chắt lọc thành bản sắc riêng trước khi ra mắt sản phẩm.

- Chiến lược để Jemmia không chỉ là "một thương hiệu kim cương Việt khác" mà thực sự độc đáo với thế giới?

Việt Nam không có lợi thế chuỗi cung ứng kim cương toàn cầu, nhưng tay nghề nghệ nhân hoàn toàn sánh ngang thế giới với sự khéo léo và đam mê học hỏi. Việt Nam còn sở hữu nhiều mỏ đá quý được ưa chuộng như ruby, spinel, tourmaline, tạo nên lợi thế riêng biệt.

So với các thương hiệu lớn hàng trăm năm, Jemmia mang đến sự khác biệt bằng cách tiếp nối và biến chuyển văn hóa, đưa giá trị lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên và di sản con người Việt vào sản phẩm, cùng tài năng và tri thức của nghệ nhân, nhà văn hóa, nhà khoa học. Bên cạnh đó, Jemmia kiên định với tiêu chuẩn cao, minh bạch nguồn gốc và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ngay từ khi thành lập, Jemmia coi trọng trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia nhiều cộng đồng doanh nghiệp, gây quỹ từ thiện, kêu gọi nguồn lực để cùng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững như tổ chức đấu giá gây quỹ từ thiện, đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh. Những hành động này được triển khai bài bản, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, Jemmia quyết tâm xây dựng thương hiệu kim cương Việt được yêu thích toàn cầu, lan tỏa vẻ đẹp và tài năng Việt, góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước.

Nguyễn Vinh (thực hiện)