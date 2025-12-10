Chia sẻ trên podcast Joe Rogan Experience, Jensen Huang nói rằng việc tái công nghiệp hóa là điều sống còn đối với Mỹ. “Chúng ta cần quay về với sản xuất. Không phải ai thành công cũng cần có bằng tiến sĩ, hay tốt nghiệp Stanford hay MIT”, CEO Nvidia nhấn mạnh.

Huang cho rằng chuyển sang làm việc trong lĩnh vực sản xuất không chỉ là cách để người lao động thích nghi với thời đại AI, mà còn là chìa khóa bảo vệ nền công nghiệp đang bị đe dọa. Ông cảnh báo nếu Mỹ không mở rộng sản xuất và năng lượng, sự thịnh vượng quốc gia sẽ lung lay.

“Nếu nước Mỹ không tăng trưởng, chúng ta không thể có thịnh vượng. Chúng ta không thể đầu tư cho bất cứ thứ gì, không thể giải quyết vấn đề nào”, ông nói. “Nếu không có tăng trưởng năng lượng, sẽ không có tăng trưởng công nghiệp; không có tăng trưởng công nghiệp thì không thể có thêm việc làm”.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng người Mỹ nên quay lại làm việc trong các nhà máy. Ảnh: Bloomberg

Tinh thần này phù hợp với định hướng tự chủ sản xuất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy, đi kèm việc siết nhập cư và kêu gọi một “cuộc bùng nổ sản xuất liên thế hệ”. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng đây không phải bước lùi mà là chuẩn bị cho tương lai. Họ nhấn mạnh những công việc kỹ thuật trong nhà máy có yêu cầu đầu vào thấp nhưng lương khởi điểm có thể từ 70.000-90.000 USD/năm, không cần bằng đại học.

“Đã đến lúc đào tạo con người cho những công việc của tương lai”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng nói trên CNBC. “Mô hình mới là bạn làm trong các nhà máy suốt đời, rồi con bạn, cháu bạn cũng tiếp nối”.

Để thoát nợ đại học hay nỗi lo bị AI thay thế, đây là viễn cảnh hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều vị trí trong ngành sản xuất vẫn bỏ trống. Deloitte cho biết lực lượng lao động ngành này đã vượt mức trước đại dịch, đạt 13 triệu người vào đầu năm 2024. Dù nhu cầu nhân công có thể lên tới 3,8 triệu người, hơn một nửa có nguy cơ bị bỏ trống nếu thiếu kỹ năng và duy trì định kiến về nghề.

Khảo sát năm 2023 của Soter Analytics cho thấy chỉ 14% Gen Z cân nhắc công việc sản xuất. Họ lo ngại thiếu linh hoạt và điều kiện làm việc kém an toàn.

Dù nhiều người lo sợ robot sẽ thay thế con người, ông Huang lại nhìn thấy hướng đi khác. “Tôi rất hào hứng với robot mà Elon Musk đang làm. Công nghệ này vẫn còn vài năm nữa, nhưng khi thành hiện thực sẽ mở ra cả một ngành công nghiệp mới”, ông nói. “Bạn sẽ cần cả ngành sản xuất robot, ngành ‘thời trang’ cho robot, thợ máy cho robot và cả những người bảo trì chúng”.

Theo người đứng đầu Nvidia, tương lai việc làm sẽ không biến mất vì AI mà sẽ được tái định hình theo hướng đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật hơn, đặc biệt trong các nhà máy, nơi ông cho rằng nước Mỹ cần quay trở lại mạnh mẽ để giữ vững lợi thế công nghệ.

(Theo Fortune)