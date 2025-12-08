Nhận định được Giáo sư Geoffrey Hinton đưa ra sau khi Google nhận nhiều đánh giá tích cực với bộ mô hình Gemini 3. Một số chuyên gia cho rằng bản nâng cấp này đã đưa Google vượt qua GPT-5 của OpenAI. Công ty cũng ghi dấu với Nano Banana Pro, mô hình tạo ảnh đang được người dùng đánh giá cao.

Ba năm sau khi Google bị cho là từng ban bố “báo động đỏ” khi ChatGPT ra mắt, giờ đây đến lượt OpenAI phải phát tín hiệu cảnh báo. “Tôi nghĩ hiện tại họ đang bắt đầu vượt lên”, ông Hinton nhận xét về vị thế của Google so với đối thủ.

Đà tăng của Google còn được hỗ trợ bởi thông tin hãng có thể ký thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD để cung cấp chip AI cho Meta, kéo giá cổ phiếu tăng theo. Theo Giáo sư Hinton, việc tự sản xuất chip là “lợi thế lớn” giúp Google duy trì ưu thế cạnh tranh. “Google có rất nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc, dữ liệu lớn và hệ thống trung tâm dữ liệu mạnh. Dự đoán của tôi là Google sẽ chiến thắng”, ông nói.

"Bố già AI" Geoffrey Hinton dự đoán Google sẽ vượt OpenAI trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Ảnh: The Canadian Press

Trong nhiều năm làm việc tại Google Brain, "bố già AI" chứng kiến giai đoạn Google dẫn đầu ngành AI nhưng thận trọng trong việc thương mại hóa. “Google từng ở vị trí dẫn đầu trong thời gian dài. Google phát minh ra kiến trúc transformer, có những chatbot quy mô lớn trước nhiều đối thủ khác”, ông nhắc lại. Tuy nhiên, theo ông, công ty đã dè dặt sau cú thất bại của Microsoft với chatbot Tay năm 2016, vốn phải gỡ bỏ nhanh chóng khi đăng tải hàng loạt nội dung phân biệt chủng tộc. “Google có danh tiếng tốt và lo ngại điều gì đó tương tự xảy ra”, ông nói.

CEO Sundar Pichai trước đây cũng thừa nhận Google đã trì hoãn ra mắt chatbot vì chất lượng chưa đáp ứng kỳ vọng. “Chúng tôi chưa đạt mức có thể tung ra để công chúng chấp nhận. Ở thời điểm đó, sản phẩm còn quá nhiều vấn đề”, Pichai cho hay. Những năm gần đây, hãng cũng trải qua một số lần ra mắt thiếu suôn sẻ: từ việc phải tạm dừng trình tạo ảnh AI vì phản ánh sai lệch về màu da, tới các kết quả tìm kiếm bằng AI đưa ra lời khuyên vô lý như bôi keo lên bánh pizza để phô mai không rơi.

Ông Hinton rời Google năm 2023 do lo ngại về tốc độ phát triển AI và từ đó liên tục lên tiếng cảnh báo về những rủi ro công nghệ này có thể gây ra cho xã hội, từ khả năng vượt qua trí tuệ con người đến nguy cơ thay thế nhiều công việc. Năm 2024, ông được trao giải Nobel Vật lý cùng một số nhà nghiên cứu khác.

(Theo Insider)