Ngày 5 - 6/10, tại London (Anh), Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026, cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng quốc tế thảo luận giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và ứng phó biến động toàn cầu.

Toàn cảnh một phiên thảo luận tại Diễn đàn Energy Intelligence 2026

An ninh năng lượng trở lại vị trí trung tâm

Diễn đàn Energy Intelligence 2026 quy tụ hơn 500 đại biểu và 40 diễn giả, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới như Aramco, BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, PETRONAS, Shell, TotalEnergies cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế.

Diễn đàn diễn ra khi cuộc khủng hoảng nguồn cung qua eo biển Hormuz bước sang tháng thứ tám, nên khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trở thành chủ đề xuyên suốt các phiên thảo luận.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanné cho rằng, cuộc khủng hoảng cho thấy hệ quả của tình trạng đầu tư chưa tương xứng vào dầu khí trong những năm qua, và ngành năng lượng đang chuyển từ mô hình "vừa đủ, đúng lúc" (just-in-time) sang "dự phòng sẵn sàng" (just-in-case).

Diễn đàn cũng ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét trong chiến lược của các tập đoàn dầu khí: tái tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực cốt lõi dầu khí, duy trì kỷ luật vốn chặt chẽ, trong khi năng lượng tái tạo không còn là ưu tiên đầu tư hàng đầu và chỉ được triển khai có chọn lọc.

Phiên đối thoại EAGLe diễn ra theo hình thức bàn tròn, với sự tham gia của 13 lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế. Ảnh: Petrovietnam

Bên cạnh đó, nhu cầu điện gia tăng từ trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy thị trường khí, điện khí. Trên thị trường LNG, nhiều khách hàng châu Á có xu hướng quay lại các hợp đồng dài hạn để bảo đảm nguồn cung.

Petrovietnam chia sẻ kinh nghiệm tại đối thoại cấp cao EAGLe

Chiều 6/10, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường tham dự phiên đối thoại EAGLe do PETRONAS và Energy Intelligence đồng tổ chức. Phiên họp có sự tham gia của 13 lãnh đạo cấp cao các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế.

Với chủ đề “Hệ thống năng lượng có khả năng chống chịu: Vận hành dưới áp lực”, các đại biểu tập trung phân tích những điểm yếu bộc lộ qua khủng hoảng, gồm sự phụ thuộc vào nguồn cung và tuyến vận chuyển, thiếu hụt dự trữ, nguy cơ gián đoạn hạ tầng cùng các rủi ro tài chính, an ninh mạng.

Nhiều giải pháp được thảo luận như xây dựng cơ chế dự trữ chiến lược đa quốc gia, chia sẻ chi phí dự trữ, hợp tác kho chứa song phương, tăng dự trữ xăng dầu và duy trì công suất lọc dầu dự phòng.

Phiên đối thoại đúc kết một số nguyên tắc: không dàn trải, biến áp lực khủng hoảng thành động lực hành động, và mọi giải pháp phải khả thi về thương mại, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia, từng doanh nghiệp.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường chia sẻ kinh nghiệm ứng phó của Petrovietnam trước biến động thị trường năng lượng.

Theo đó, Tập đoàn đã thành lập tổ công tác ứng phó, chủ động thu xếp nguồn dầu thô thay thế, bảo đảm các nhà máy lọc dầu tiếp tục vận hành, có thời điểm vượt công suất thiết kế.

Petrovietnam đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao khả năng chống chịu, gồm xây dựng nguồn dự trữ, đa dạng hóa danh mục dầu thô đầu vào, phát triển năng lực dịch vụ trong nước thông qua hợp tác, liên doanh với các đối tác quốc tế.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cùng lãnh đạo cấp cao các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế tham dự phiên đối thoại EAGLe. Ảnh: Petrovietnam

Cùng với hoạt động dầu khí truyền thống, Tập đoàn hướng tới đa dạng hóa nguồn năng lượng, phát triển điện khí LNG, khai thác khí trong nước, tham gia lĩnh vực điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi, từng bước xây dựng mô hình tập đoàn năng lượng tích hợp.

Tổng Giám đốc Petrovietnam cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp trong chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và triển khai những dự án năng lượng quy mô lớn.

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đòi hỏi hệ thống năng lượng đủ lớn, ổn định, có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới.

Ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Petrovietnam và ông Shaikh Nawaf S. Al-Sabah - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPC chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ở London. Ảnh: Petrovietnam

Vì vậy, Petrovietnam mong muốn mở rộng hợp tác với các tập đoàn năng lượng và định chế tài chính quốc tế, phát huy thế mạnh của các bên để phát triển những dự án quy mô lớn, hiệu quả và bền vững.

Bên lề diễn đàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường làm việc với Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Kuwait Petroleum Corporation (KPC) Shaikh Nawaf S. Al-Sabah tại văn phòng KPC ở London.

Hai bên ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án liên doanh có sự tham gia của Petrovietnam và KPC, đồng thời trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Việc tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và đối thoại EAGLe tạo điều kiện để Petrovietnam tiếp cận trực tiếp những đánh giá của lãnh đạo các tập đoàn năng lượng quốc tế về an ninh năng lượng, phân bổ vốn, quản trị rủi ro và xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Đây cũng là cơ hội tăng cường kết nối đối tác, tìm kiếm khả năng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

(Nguồn: Petrovietnam)