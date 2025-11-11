Bước tiến hợp tác giáo dục mới của CFVG

Ngày 11/11/2025, CFVG - UEH công bố chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch (Master of Science in Hospitality Management - MHM), hợp tác cùng Đại học Ferrandi Paris - ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới về Ẩm thực và Quản trị Du lịch-Khách sạn. Đây là chương trình Thạc sĩ Khoa học (MSc) liên kết quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, do Ferrandi Paris trực tiếp thiết kế, điều phối giảng dạy cùng UEH và cấp bằng chính thức. Chương trình mở ra cơ hội học tập chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, dành cho các nhà quản lý và chuyên gia muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, trong bối cảnh ngành này tăng trưởng mạnh mẽ.

Với thời lượng 18 tháng (3 học kỳ) và 60 tín chỉ châu Âu (ECTS), MHM được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, cung cấp kiến thức đa chiều về quản trị, tài chính, vận hành, marketing, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong du lịch - khách sạn. Đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư quốc tế từ Ferrandi Paris, giảng viên UEH, cùng chuyên gia ngành trong nước và khu vực. Học viên còn có cơ hội tham gia chuyến học tập ngắn hạn tại Pháp, trải nghiệm thực tế tại cơ sở của Ferrandi Paris - biểu tượng tinh hoa trong đào tạo ẩm thực và quản trị dịch vụ cao cấp châu Âu.

PGS.TS Hồ Viết Tiến – Đồng Giám đốc CFVG TP.HCM chia sẻ tại sự kiện

Định hình thế hệ quản lý toàn cầu cho ngành du lịch - khách sạn Việt Nam

Sự hợp tác giữa CFVG và Ferrandi Paris ra đời trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam bứt phá mạnh, với hơn 15,6 triệu lượt khách quốc tế năm 2024 và tốc độ phục hồi ấn tượng sau đại dịch.

Để duy trì sức cạnh tranh, Việt Nam cần đội ngũ quản lý cấp cao, được đào tạo bài bản, có tư duy toàn cầu và am hiểu văn hóa địa phương - yếu tố cốt lõi mà chương trình MHM hướng tới.

GS.TS Rodolphe Bardot - Giám đốc Học thuật và Phát triển Chương trình Thạc sĩ của Ferrandi Paris - chia sẻ: “Việc ra mắt chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch - MHM tại Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành. Sự hợp tác giữa Ferrandi Paris và CFVG không chỉ mang đến chuẩn mực học thuật quốc tế mà còn góp phần định hình tương lai của ngành du lịch - khách sạn trong khu vực.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến năng động của châu Á, đòi hỏi đội ngũ quản lý có tư duy toàn cầu và am hiểu thực tiễn địa phương. Thông qua chương trình MHM, chúng tôi mong muốn đào tạo ra thế hệ nhà quản lý trẻ có khả năng dẫn dắt sự đổi mới và phát triển bền vững cho ngành trong tương lai”.

“Ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng, mở ra nhu cầu cấp thiết về đội ngũ quản lý có năng lực và tư duy hội nhập. Chương trình MHM là bước đi đúng thời điểm, góp phần kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn đào tạo trong nước, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch - khách sạn Việt Nam”, PGS.TS. Hồ Viết Tiến - đồng Giám đốc CFVG TP.HCM - cho biết.

Bên cạnh giá trị học thuật, chương trình MHM còn mang đến cơ hội học bổng cho sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch tại UEH và nhân sự từ các tổ chức, doanh nghiệp đối tác của CFVG. Học viên tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ Khoa học do Ferrandi Paris cấp, được công nhận bởi cả Bộ Giáo dục, Nghiên cứu & Đổi mới Pháp và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam - bảo chứng uy tín khẳng định năng lực trên thị trường lao động toàn cầu.

Nền tảng bền vững cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

CFVG được thành lập năm 1992 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Pháp, là dự án hợp tác giữa CCI Paris Ile-de-France - cơ quan chủ quản nhiều trường đại học danh tiếng tại Pháp - và hai đại học Việt Nam (UEH, NEU). Trải qua hơn 30 năm, CFVG khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo quản lý và chuyên sâu (tài chính, marketing, chuỗi cung ứng), trở thành cầu nối học thuật giữa hai nền giáo dục.

Hợp tác với Ferrandi Paris, thành viên Hiệp hội CGE, mở ra chiến lược phát triển các chương trình sau đại học chuẩn châu Âu, đặc biệt trong du lịch và dịch vụ cao cấp - động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Chương trình MHM không chỉ mang giá trị học thuật mà còn thể hiện cam kết hợp tác dài hạn, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn quốc tế của UEH và xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch - khách sạn chất lượng cao khu vực Đông Nam Á.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Du lịch (MHM) hiện tuyển sinh khóa đầu tiên và dự kiến khai giảng vào tháng 1/2026 tại CFVG TP.HCM. Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: www.cfvg.org/chuong-trinh/mhm hoặc liên hệ trực tiếp CFVG TP.HCM, thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM để được tư vấn chi tiết (hotline: 0909 054 696).

Lệ Thanh