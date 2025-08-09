Các trường công ở Hà Nội có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được đào tạo song bằng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, một trong những thành công của năm nay với giáo dục Hà Nội là lần đầu tiên vươn lên giành vị trí dẫn đầu về điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh; rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi về Tiếng Anh. “Kết quả xếp hạng thứ bậc ngoại ngữ giáo dục đại trà cũng như mũi nhọn của năm nay là những con số ‘biết nói’ về điều đó”, ông Cương nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng.

Cũng vì thế, điều Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội từng lo lắng là kết thúc năm học này, mô hình trường THCS trong trường chuyên, hay mô hình thí điểm đào tạo song bằng buộc phải dừng lại, nếu không có cơ chế đặc thù. Trong khi, theo ông Cương, qua đánh giá, các trường đều nhận định mô hình đào tạo song bằng rất thành công trong bối cảnh hiện nay.

“Rất may, Nghị định 202/2025/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của TP Hà Nội) vừa được ban hành, giải tỏa sự lo lắng trong khối ngành giáo dục đào tạo của Hà Nội về giáo dục mũi nhọn”, ông Cương nói.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích cao trong quá trình quản lý, giảng dạy chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc. Ảnh: Thanh Hùng.

Theo ông Cương, từ nay trở đi, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ có thể đào tạo mô hình mang tính giáo dục công bằng.

“Trước đây, việc đào tạo thí điểm song bằng chỉ tập trung ở 2 trường THPT và 7 trường THCS công lập, còn lại là các trường tư. Nhưng đến nay có thể nói, tất cả các trường công trên địa bàn Hà Nội đều có thể tham gia. Ban Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ quyết tâm thực hiện trong giai đoạn tới. Tất cả các trường công trên địa bàn Hà Nội nếu có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và đăng ký thì chắc chắn Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ cho phép triển khai. Đây là điều kiện thể hiện sự công bằng trong giáo dục”, ông Cương nói.

Ông Cương cho hay, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tham mưu nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ tiền lương đối với giáo viên, làm thế nào tạo điều kiện chăm lo tốt nhất quyền lợi chính đáng của đội ngũ. “Chắc chắn bộ môn ngoại ngữ, trong đó Tiếng Anh để thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ được ngành GD-ĐT Hà Nội triển khai bằng nhiều giải pháp, nhiều chiến lược. Năm nay đã giành vị trí dẫn đầu ngoại ngữ toàn quốc, Hà Nội sẽ cố gắng tiếp tục để giữ vững ngôi vị này trong những giai đoạn tiếp theo”, ông Cương nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng kêu gọi tất cả các tổ chức, đối tác cùng phối hợp để ngành giáo dục Thủ đô làm tốt hơn nữa công tác đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là bộ môn Tiếng Anh trong các trường học.

Tại hội nghị, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng vinh danh 12 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong quá trình quản lý, giảng dạy chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc.

Sở GD-ĐT Hà Nội vinh danh 11 cá nhân tiêu biểu trong quá trình quản lý, giảng dạy chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc. Ảnh: Thanh Hùng.