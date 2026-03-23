Tháng 3, thời tiết tại Hạ Môn (Trung Quốc) bắt đầu ấm dần. Tại bến xe, chị Đặng đứng chờ người cha 74 tuổi từ quê nhà Tứ Xuyên lên thăm sau hành trình kéo dài 30 tiếng.

Trước đó, chị nhiều lần dặn dò qua điện thoại, nhắc bố ăn uống đầy đủ trên đường, không tiếc tiền ở các trạm dừng. Người cha liên tục trấn an con gái rằng mình sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, theo trang QQ.

Tuy nhiên, khi xe vừa đến nơi, hình ảnh trước mắt khiến chị Đặng sững lại. Người cha xuất hiện với loạt túi lớn nhỏ trên người: tay kéo bao tải, tay xách can nhựa, vai vác thêm bao dứa. Mỗi bước đi đều nặng nhọc, phải dừng lại nghỉ lấy hơi.

Điều khiến chị bật khóc không phải là khối hành lý cồng kềnh, mà là cảnh tượng ông ngồi bên lề đường, lấy ra hai chiếc bánh bao nguội ăn tạm với nước lọc.

Khi được con gái hỏi, người cha chỉ cười: “Đồ ăn ở trạm dừng đắt quá, không đáng. Bố mang đồ theo cho tiện”.

Suất cơm 30 NDT (hơn 114.000 đồng), ông cũng không nỡ ăn. Mì gói 15 NDT (khoảng 57.000 đồng), ông không nỡ mua. Thậm chí chiếc bắp ngô, ông cũng không dám thử.

Trong khi đó, những túi đồ ông mang theo lại là cả “gia tài” từ quê nhà: 4-5 con gà, vịt nuôi thả; hơn 200 quả trứng được xếp cẩn thận; cùng dầu cải, lạc, bột khoai và cả túi nhân óc chó do chính tay ông tỉ mỉ bóc từng hạt.

Người cha già mang 100kg quà quê cho con gái, còn mình thì ăn uống đạm bạc. Ảnh: QQ

Chị Đặng cho biết, chị đã nhiều lần khuyên bố không cần mang đồ vì ở thành phố có thể mua dễ dàng. Tuy nhiên, người cha luôn từ chối, cho rằng thực phẩm tự nuôi trồng ở quê sạch và an toàn hơn.

Sau khi vợ mất vào năm ngoái, ông sống một mình ở quê và thường xuyên đi lại thăm con gái. Mỗi lần lên nhà con, ông đều mang theo rất nhiều đặc sản.

Theo chị Đặng, điều khiến chị trăn trở không chỉ là sự vất vả của cha, mà còn là nỗi lo sâu kín phía sau hành động ấy.

“Tôi nhận ra bố không chỉ muốn cho chúng tôi đồ ăn, mà còn muốn chứng minh rằng mình vẫn còn có ích, vẫn có thể làm điều gì đó cho con cháu”, chị chia sẻ.

Về đến nhà, chồng chị Đặng lặng lẽ vào bếp nấu một bát mì nóng, đặt trước mặt bố vợ. Dù miệng nói không đói, ông vẫn cầm bát ăn ngay.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Không ít người cho biết họ nhìn thấy hình ảnh gia đình mình trong đó - những bậc cha mẹ luôn tiết kiệm với bản thân nhưng sẵn sàng dành tất cả cho con cái.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: “Người già làm vậy không chỉ vì tiết kiệm. Họ sợ mình không còn giá trị, sợ con cái không cần mình nữa”.

Chi tiết này cũng là điều khiến chị Đặng suy nghĩ nhiều nhất. Chị nhớ lại những lần cha cố gắng làm việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp và ánh mắt thoáng buồn khi bị từ chối.

“Tôi hiểu rằng, những gì bố mang theo không phải vì chúng tôi thiếu thốn, mà vì ông sợ mình không còn gì để cho con nữa”, chị nói.

Hiện tại, căn nhà của chị Đặng chất đầy thực phẩm từ quê. Mỗi lần mở tủ lạnh, nhìn những quả trứng gà, chị lại nhớ đến hình ảnh cha mình ăn bánh bên đường.

Trong một cuộc gọi gần đây, chị tiếp tục khuyên bố lần sau chỉ cần lên thăm, không cần mang theo gì. Ở đầu dây bên kia, người cha im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn: “Để rồi bố tính”.