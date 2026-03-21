Mẹ cô Chang chuyển thịt bò cho con gái. Ảnh: SCMP

Người phụ nữ họ Chang (33 tuổi), hiện sinh sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chia sẻ câu chuyện nhận được kiện hàng lớn. Gói hàng do bố mẹ từ quê hương Nội Mông gửi lên.

Bên trong gói hàng là toàn bộ thịt của một con bò.

Nội Mông là vùng nổi tiếng với thịt bò và thịt cừu chất lượng cao.

Chang cho biết bố cô đã tự tay chọn mua con bò tại quê nhà, sau đó thuê mổ và đóng gói để gửi lên Bắc Kinh cho con gái. Loại thịt bò hảo hạng như vậy rất khó tìm mua tại nơi mình đang sinh sống.

Món quà đặc biệt này xuất phát từ một cuộc gọi đơn giản, sau khi Chang nói với bố mẹ rằng cô bị ốm. Lời nói ấy khiến cha mẹ lo lắng. Họ quyết định chuẩn bị một “gói quà” lớn cho con gái.

"Tôi thực sự choáng váng khi thấy kiện hàng, nó còn lớn hơn cả tủ lạnh của tôi", Chang kể lại.

Không chỉ có món quà đặc biệt, mẹ của cô cũng kịp có mặt tại Bắc Kinh gần như cùng thời điểm kiện hàng được giao. Bà mang theo sự chăm sóc tận tình và một niềm tin giản dị rằng thực phẩm tốt sẽ giúp con gái nhanh chóng hồi phục sức khỏe, SCMP đưa tin hôm 20/3.

"Ăn nhiều vào, rồi con sẽ khỏe lại", bà nhẹ nhàng nói. Bà không tiết lộ số tiền mua bò vì không muốn con gái phải bận tâm về chi phí.

"Mẹ chỉ cần con khỏe là được", bà chia sẻ.

Dù ban đầu Chang không nói rõ tình trạng sức khỏe với gia đình, nhưng qua các hashtag trong video, nhiều người biết rằng cô đang chiến đấu với ung thư vú.

Trong thời gian ở cùng con, mẹ cô đã chăm sóc từng bữa ăn, nấu những món ngon từ thịt bò cho cô. Sự hiện diện của mẹ khiến Chang cảm thấy như được trở về tuổi thơ, được chở che và yêu thương vô điều kiện.

"Bố mẹ tôi gửi cả con bò không phải để khoe khoang, mà là trao cho tôi tình yêu của họ. Họ không hiểu nhiều về y học, nhưng họ biết tôi cần dinh dưỡng và sức mạnh. Gói quà nặng trĩu này chính là vũ khí giúp tôi chiến đấu với bệnh tật", cô chia sẻ.

Câu chuyện của Chang nhanh chóng chạm đến trái tim cộng đồng mạng, đặc biệt là hàng trăm triệu lao động xa quê tại Trung Quốc.

"Cha mẹ luôn muốn dành cho con cái tất cả những gì họ có"; "Có lẽ cô ấy cần một chiếc tủ lạnh lớn hơn để chứa tình yêu ấy"... người dùng mạng chia sẻ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, bố mẹ Trung Quốc thường không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng lại bày tỏ tình yêu qua những hành động thiết thực và sâu sắc.

Mỗi năm, vào các dịp lễ lớn, không ít người lao động xa quê chia sẻ hình ảnh xe cộ chất đầy thực phẩm quê nhà do bố mẹ chuẩn bị. Những hình ảnh giản dị ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng của nỗi nhớ nhà và sợi dây gắn kết gia đình bền chặt.