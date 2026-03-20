Khoảnh khắc nghẹn ngào

Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc tạm biệt đầy nghẹn ngào của hai chị em gái ở độ tuổi U100 thu hút hơn 300 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Khoảnh khắc xúc động khi chị em gái tuổi U100 tạm biệt nhau

Được biết, em gái 91 tuổi đã vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi. Ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, mỗi cuộc gặp gỡ của hai chị em đều rất quý giá.

Trong phút tạm biệt, em gái 91 tuổi dù đã ra đến cổng nhưng vẫn nhờ con cháu dìu vào để ôm tạm biệt chị gái một lần nữa. Cái ôm bịn rịn khiến hai chị em xúc động, con cháu chứng kiến cảnh đó cũng rơi nước mắt.

Cụ Tâm rơi nước mắt khi tạm biệt chị gái

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video là Khổng Việt Hà (SN 1997, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên). Hà cho hay, bà nội của cô là cụ Thành (96 tuổi), hiện sống cùng gia đình con trai ở quê nhà Thái Nguyên. Em gái cụ Thành là cụ Tâm, 91 tuổi, hiện sống cùng con cháu ở Sơn La.

Khoảnh khắc xúc động được ghi lại vào ngày 14/3 vừa qua, trong dịp giỗ bố mẹ của hai cụ.

Hà kể: “Bà nội tôi có 6 người con, bố tôi là con thứ 4. Bố tôi ở với bà nên đảm nhiệm việc hương hỏa. Hằng năm, vào ngày giỗ ông bà cố, con cháu sẽ quây quần về đây để làm cơm cúng giỗ”.

Cụ Tâm dù ở xa gần 400km nhưng vào dịp này vẫn cố gắng cùng con cháu về quê. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, do sức khỏe không đảm bảo, cụ đã vắng mặt. Hai chị em gái cũng vì thế mà 2 năm rồi chưa được gặp nhau.

Năm nay, sức khỏe ổn hơn, cụ Tâm quyết về quê cúng giỗ cha mẹ. Cụ Thành hay tin em gái về đã trông ngóng suốt mấy ngày.

“Mấy năm mới gặp nhau nên hai bà mừng lắm. Bà dì ở lại chơi với bà nội tôi 1 ngày, 1 đêm, hai bà cùng nhau ăn trầu, nói chuyện.

Con cháu thấy cảnh đó vừa mừng vừa xúc động vì ở tuổi này, hai bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn để gặp nhau, trò chuyện cùng nhau”, Hà kể.

Hai cụ cùng thắp hương cho cha mẹ đã khuất

Ngày hôm sau, cụ Tâm theo con cháu về lại Sơn La. Lúc tạm biệt, hai cụ nghẹn ngào, bịn rịn.

Khi ra đến cổng, cụ Tâm chợt dừng bước, nói với con cháu: “Để bà vào gặp bà ấy lần nữa”.

Cụ Tâm quay vào, ôm chầm lấy chị gái đang ngồi ở ngưỡng cửa, ngóng mắt tiễn em. Cụ Thành thương nhớ em gái nên dặn dò; “Năm sau dì lại về nhé”. Nghe vậy, cụ Tâm rơi nước mắt. Con cháu chứng kiến cảnh ấy cũng không kìm nén được cảm xúc.

“Tôi chỉ mong, hai bà còn được gặp nhau nhiều lần”, Hà nói.

Tình thân ấm áp

Ở xa nhau gần 400km, hai chị em cụ Thành vẫn luôn nhớ về nhau. Thi thoảng, hai cụ lại nhờ con cháu gọi điện video để được thăm hỏi, trò chuyện.

Mỗi lần hội ngộ vào ngày giỗ cha mẹ, hai cụ đều chuẩn bị quà quê để tặng nhau. Cụ Thành biết em gái thích uống trà, ăn củ cọ và mì gạo nên thường dặn con cháu chuẩn bị nhiều cho cụ Tâm mang về ăn dần. Tình chị em thân thiết giữa hai cụ được các con cháu quý trọng.

Cụ Thành ở tuổi 96 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn (ảnh trái). Cụ Thành bên con cháu trong dịp mừng thọ 90 tuổi (ảnh phải)

Ở tuổi U100, hai cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ Thành có thể tự chủ trong sinh hoạt cá nhân, ngoài ra còn giúp con cháu đun nước, nấu cơm bằng bếp củi, quét sân, trồng rau.

“Bà nội tôi thương con cháu nên khi ở nhà, việc gì làm được bà vẫn làm để con cháu đi làm về đỡ vất vả.

Bà không biết dùng bếp ga nên hay nhóm bếp củi nấu cơm, đun nước. Nhà bà quét sạch, rau thì nhặt sẵn... bà luôn chăm lo cho con cháu từng chút như vậy”, Hà chia sẻ.

Lớn lên trong vòng tay của bà nội, Việt Hà cảm nhận rõ hơn ai hết tình yêu thương của bà. Hà nhớ mãi, năm cấp 3 học nội trú xa nhà, mỗi lần về quê, cô được bà nội gói ghém cho từng mớ rau, quả trứng, chiếc bánh... để cháu được no đủ.

Giờ đây, Hà đã có tổ ấm nhỏ. Mỗi lần về quê, cô vẫn được bà nội ấp ủ, yêu thương, dành dụm cho từng miếng ngon. Tình cảm ấy khiến Hà nhận ra, dù bản thân khôn lớn, trưởng thành thì trong mắt bà, cô vẫn mãi là đứa cháu nhỏ cần được bao bọc.

“Tôi ước mong thật lâu hơn nữa, mỗi khi về nhà đều được gọi, hỏi ‘Bà ơi, bà đang làm gì đấy?’ và vẫn thấy bà trả lời. Bà nội là sợi dây kết nối bền chặt, là chỗ dựa tinh thần của tôi và cả gia đình”, Hà chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC