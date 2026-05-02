TPHCM:

Ngày 2/5, Công an phường Long Hương (TPHCM) phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hồ Đá Xanh.

Hiện trường nơi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới hồ. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, ông N.V.K. (70 tuổi, trú phường Long Hương) rời nhà đi tập thể dục như thường lệ. Đến khoảng 6h30, không thấy ông trở về, gia đình lo lắng nên tìm kiếm.

Khi đến khu vực hồ Đá Xanh, người con trai phát hiện điện thoại của ông K. để trên bờ, vẫn có tín hiệu đổ chuông.

Sau đó, người này phát hiện ông K. dưới hồ, lập tức đưa lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Long Hương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Theo người dân tại hiện trường, khi được phát hiện, dưới chân nạn nhân có buộc một cục đá.

Hồ Đá Xanh vốn hình thành từ hoạt động khai thác khoáng sản, thời gian trước đây trở thành điểm thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, khu vực này đã được chính quyền địa phương cảnh báo tiềm ẩn nguy hiểm, do từng xảy ra nhiều vụ đuối nước.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.