Sáng 5/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long (TPHCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông mất tích khi cùng bạn chèo SUP tại khu vực hồ Đá Đen.

Theo ông Khởi, nạn nhân là giám đốc công ty tại khu công nghiệp trên địa bàn, quốc tịch Hàn Quốc. “Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích”, ông Khởi cho hay.

Hồ Đá Đen, nơi xảy ra vụ việc giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo SUP. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/5, ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng một người bạn tên T. (người Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long để chèo SUP.

Trong lúc chèo, người bạn phát hiện ông S. mất tích khi cả hai cùng chèo vào bờ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Long đã làm việc với người liên quan đồng thời, phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Hồ Đá Đen có diện tích lớn, nằm trên địa bàn các xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành (TPHCM, trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), là điểm thu hút nhiều người dân đến câu cá, bơi lội. Những năm qua, hồ này thường xảy ra tình trạng đuối nước, khiến nhiều người tử vong.