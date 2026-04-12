Tối 12/4, tại hồ Yên Sở, phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai thiếu niên không may gặp nạn và không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện hai thiếu niên bị đuối nước dưới hồ. Nhiều người không quản nguy hiểm, cố gắng tìm cách ứng cứu nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Sau những nỗ lực không ngừng, hai thiếu niên được đưa lên bờ nhưng đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Lê Hiến – Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai – xác nhận vụ việc.

Ông cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực xử lý hiện trường, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.