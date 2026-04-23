Sáng 23/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thiếu nữ tử vong dưới hồ sinh thái tại khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân đi tập thể dục quanh hồ phát hiện thi thể nữ nằm sát mép nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân lên bờ, đồng thời phong tỏa một phần khu vực phục vụ khám nghiệm.

Đại diện viện kiểm sát và chính quyền địa phương cũng có mặt ghi nhận hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là em N.Q.C. (15 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng).

Theo người dân địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn; em C. có vấn đề về sức khỏe tâm lý, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.