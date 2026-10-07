Lợi dụng việc con gái riêng của vợ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, cha dượng đã lập tài khoản TikTok giả, đóng vai bạn trai để dụ dỗ bé phải đồng ý quan hệ tình dục với mình.

Ngày 7/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan vụ N.M.T. (36 tuổi, ngụ TPHCM) có dấu hiệu xâm hại trẻ em.

Công an làm việc với N.M.T. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 25/9, Công an xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của bà H.T.B. (ngụ tại địa phương) về việc cháu gái là L.H.O. (12 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, Công an xã khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cháu O.

Qua xác minh, công an xác định T. là cha dượng của cháu O. Lợi dụng việc cháu thường xuyên sử dụng mạng xã hội, T. lập tài khoản TikTok giả, đóng vai bạn trai để làm quen, tiếp cận cháu.

Trong quá trình trò chuyện, T. có hành vi dụ dỗ, gạ gẫm, đồng thời đe dọa, gây sức ép để yêu cầu cháu O. phải đồng ý quan hệ tình dục với cha dượng.

Sau khi được vận động, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, T. đã đến trụ sở Công an xã Tân Hưng làm việc và khai nhận hành vi liên quan.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Tân Hưng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cùng N.M.T. cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, chủ động nắm bắt các mối quan hệ của con em trên không gian mạng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị dụ dỗ, đe dọa hoặc xâm hại, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được bảo vệ, xử lý theo quy định.