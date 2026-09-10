Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cổ Văn Nghiệp (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2026, Nghiệp đến nhà một người bạn tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang chơi và quen biết em N.T.H.T. (13 tuổi, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau). Sau đó, giữa Nghiệp và em T. phát sinh tình cảm.

Công an lấy lời khai với người đàn ông 31 tuổi - Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 2/6 đến 20/6, dù biết e T. chưa đủ 16 tuổi, Nghiệp vẫn nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại em tại nhà người bạn trong những lần đến chơi.

Thời gian sau đó, Nghiệp và em T. cắt đứt liên lạc.

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, xảy ra tại xã Óc Eo. Vụ án này có liên quan đến em T.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện dấu hiệu liên quan đến Cổ Văn Nghiệp và xác định người này có hành vi xâm hại em T. Ngày 7/8, Nghiệp bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.