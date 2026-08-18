Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tiến (SN 1997, ngụ xã Tây Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Lê Tiến. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tiến làm nghề cho thuê thiết bị âm thanh tại xã Tây Phú.

Đầu tháng 2/2026, Tiến sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin làm quen với em T. (SN 2013, ngụ xã Tây Phú). Khoảng 18h ngày 14/2, Tiến nhắn tin hẹn gặp em T. tại một khu đất gần nhà. Em T. đồng ý và đến địa điểm trên vào khoảng 20h cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gặp nhau, Tiến và em T. nói chuyện, tâm sự tình cảm. Sau đó, Tiến đã thực hiện hành vi xâm hại đối với em T.

Khoảng 18h ngày 16/2, Tiến tiếp tục nhắn tin hẹn gặp em T. tại địa điểm cũ. Đến khoảng 23h, em T. đến gặp Tiến. Sau khi nói chuyện, Tiến thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em. Sau đó, cả hai rời khỏi địa điểm và về nhà.

Khi về đến nhà, em T. kể lại sự việc cho mẹ ruột biết. Đến ngày 9/4, gia đình đưa em T. đến Công an xã Tây Phú trình báo, tố cáo hành vi của Tiến.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.