Theo hãng tin CNA của Singapore, ngày 28/5, khi bước lên sân khấu nhận bằng tiến sĩ tại Trường Y Harvard (Mỹ), Joel Tan, 37 tuổi, không nghĩ bài phát biểu của mình sẽ gây tiếng vang.

Trước hàng trăm nghiên cứu sinh cùng cha mẹ có mặt trong khán phòng, anh kể về hành trình từng bị hai trường đại học công lập ở Singapore từ chối trước khi bước chân vào một trong những đại học danh tiếng nhất thế giới.

Đoạn phát biểu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Câu nói: "Tài năng có ở khắp nơi, nhưng cơ hội thì không" được nhiều người chia sẻ như một thông điệp dành cho những người từng thất bại trên con đường học tập.

Nhưng đằng sau tấm bằng tiến sĩ Harvard là một quyết định mang tính bước ngoặt của gia đình: bán căn nhà để con trai đi du học.

Tiến sĩ Joel Tan và cha mẹ tại Trường Y Harvard (Mỹ). Ảnh: CNA

Hai lần trượt đại học, từng nghĩ mình không phù hợp với việc học

Joel Tan sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là người nhập cư. Cha anh là người Malaysia, mẹ là người Đài Loan (Trung Quốc). Hai người chọn Singapore làm nơi lập nghiệp vì tin tưởng vào nền giáo dục và cơ hội phát triển của đảo quốc.

Từ nhỏ, Joel là cậu bé hiếu động, luôn tò mò về thế giới xung quanh. Joel có thể dành hàng giờ trong thư viện đọc những cuốn sách khoa học vượt xa lứa tuổi, chỉ để tìm lời giải cho những câu hỏi về cây cối, động vật hay cơ thể con người.

Niềm yêu thích khoa học càng lớn hơn khi cha anh mắc ung thư hạch giai đoạn cuối lúc Joel mới 9 tuổi. Những lần theo cha đến bệnh viện đã nuôi dưỡng trong cậu bé ước mơ tìm hiểu về y học và sinh học.

Thế nhưng, con đường học tập của Joel không hề suôn sẻ.

Ở bậc trung học, anh không đủ điểm để vào lớp học ba môn khoa học tự nhiên như mong muốn. Lên trung học phổ thông, áp lực thành tích khiến anh càng học càng căng thẳng.

Joel Tan (ngồi giữa) chụp ảnh cùng bạn vào năm 1999 tại trường tiểu học ở Singapore. Ảnh: CNA

Khi tốt nghiệp, bảng điểm của Joel chỉ có hai điểm C và một điểm D - kết quả không đủ cạnh tranh vào các ngành học yêu thích.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Joel liên tiếp nộp hồ sơ vào Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Anh bị từ chối cả hai lần.

"Lúc đó tôi thực sự nghĩ có lẽ mình không phù hợp với giáo dục đại học", Joel nhớ lại.

Thấy bạn bè lần lượt vào đại học, còn bản thân liên tục nhận thư từ chối, anh càng mất tự tin.

Cha mẹ bán nhà để con có thêm một cơ hội

Không chấp nhận để con từ bỏ ước mơ, cha mẹ Joel động viên anh tiếp tục tìm cơ hội ở nước ngoài.

Ở lần nộp hồ sơ thứ ba, Joel chỉ gửi duy nhất một đơn đến Đại học Toronto (Canada) vì chị gái anh đang sinh sống tại đây.

"Tôi nộp hồ sơ gần như với tâm thế không còn gì để mất", anh kể.

Ít lâu sau, thư báo trúng tuyển được gửi đến.

Niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo lớn nhất: học phí và chi phí sinh hoạt ở nước ngoài vượt quá khả năng của gia đình.

Để con trai có thể lên đường, cha mẹ Joel quyết định bán căn nhà của mình. Đó không chỉ là tài sản lớn nhất của gia đình, mà còn là sự đánh cược vào tương lai của người con từng nhiều lần thất bại.

Joel cho biết chính sự hy sinh ấy trở thành động lực để anh không cho phép mình bỏ cuộc. "Tôi hiểu mình không chỉ học cho bản thân, mà còn mang theo niềm tin và sự hy sinh của cả gia đình", anh chia sẻ.

Cơ hội đã thay đổi cuộc đời

Đến Toronto, Joel lần đầu tiên được học đúng ngành mình yêu thích.

Không còn bị ám ảnh bởi những lần bị từ chối, anh dồn toàn bộ thời gian cho việc học và nghiên cứu. Kết quả học tập của Joel tiến bộ nhanh chóng. Anh tham gia nhiều dự án nghiên cứu, có bài báo đăng trên tạp chí khoa học Nature và sau đó trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Khoa học Sinh học và Y sinh tại Đại học Harvard.

Tiến sĩ Joel Tan thực hiện nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Brumell ở Viện nghiên cứu Bệnh viện SickKids tại Toronto, Canada năm 2017. Ảnh: CNA

Theo Joel, thành công hôm nay không đến từ việc anh thông minh hơn người khác. "Nếu có điều gì thay đổi, đó là tôi đã có cơ hội để phát huy khả năng của mình", anh nói.

Sau bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Harvard, Joel nhận được hàng trăm tin nhắn từ người Singapore. Nhiều người kể rằng họ cũng từng học kém, từng cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau trong hệ thống giáo dục nhiều áp lực.

"Tôi từng nghĩ chỉ mình tôi như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra có rất nhiều người trưởng thành muộn", anh nói.

Joel cho rằng hệ thống giáo dục Singapore đã tạo nền tảng học thuật rất tốt cho mình. Tuy nhiên, trải nghiệm của bản thân khiến anh tin rằng không phải học sinh nào cũng phát huy hết khả năng ở cùng một thời điểm.

"Không phải ai cũng tỏa sáng sớm. Điều quan trọng là khi cơ hội xuất hiện, bạn phải sẵn sàng nắm lấy", anh chia sẻ.

Mười lăm năm sau ngày cha mẹ bán căn nhà để con trai có thể sang Canada học đại học, Joel Tan đã trở thành tiến sĩ của Đại học Harvard. Với anh, tấm bằng ấy không chỉ là thành quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là món quà dành cho cha mẹ - những người đã tin tưởng vào con trai ngay cả khi chính anh từng nghi ngờ bản thân.