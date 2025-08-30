Điểm tựa yêu thương vững vàng của con cái

Trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng ta có ít thời gian hơn để ở bên cha mẹ. Cuộc sống cuốn ta vào guồng quay của công việc và những lo toan thường nhật. Trong những lúc chông chênh, cha mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững vàng - bằng tình yêu thương âm thầm, cho ta sức mạnh để bước tiếp.

Cha mẹ luôn là điểm tựa vững vàng tiếp thêm sức mạnh cho con cái

T. Nhi, 31 tuổi, vừa quyết định rời bỏ công việc ở thành phố để về quê sống cùng gia đình. Cô chia sẻ rằng cuộc sống cuốn cô theo guồng quay bận rộn, khiến những khoảnh khắc bên cha mẹ ngày càng trở nên hiếm hoi - đôi khi chỉ còn lại trong những bữa cơm sum vầy dịp Tết.

Chị Quỳnh Anh, 40 tuổi, chia sẻ: “Công việc bận rộn khiến tôi không gọi thường xuyên được về nhà. Nhưng bố mẹ thì khác, dù đã ngoài 60 tuổi vẫn cố gắng học cách dùng điện thoại để liên lạc với con. Tôi nhớ lần đầu gọi video, bố mẹ loay hoay mãi mới bấm được. Màn hình gọi chỉ thấy trần nhà, nhưng nghe tiếng cười của bố mẹ mà nước mắt cứ rưng rưng”.

Những điều tưởng chừng bình dị như bữa cơm nóng, sự vỗ về an ủi của cha mẹ, hay câu nói động viên: “Rồi sẽ ổn thôi, con à” có sức mạnh lớn lao, giúp ta lấy lại niềm tin và bước tiếp. Trong thế giới nhiều đổi thay, cha mẹ chính là “hằng số” bền bỉ của tình thương và sức mạnh.

Thế nhưng, theo năm tháng, sức khỏe cha mẹ dần vơi đi. Đáng lo rằng họ thường âm thầm chịu đựng mà không chia sẻ vì sợ con cháu thêm lo lắng.

Món quà Vu Lan ý nghĩa bắt đầu từ sự quan tâm mỗi ngày

Vu Lan vì thế không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là thời điểm để mỗi người con lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn. Nghiên cứu khoa học cho thấy, trong giai đoạn 40 đến 80 tuổi, người lớn tuổi có thể mất đến 40% khối cơ, và có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn có thể tới 11 lần. Những điều âm thầm ấy, nếu không được quan tâm kịp thời, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống của cha mẹ.

Vu Lan không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là thời điểm để mỗi người con lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ nhiều hơn.

Dịp Vu Lan này, bên cạnh những món quà nhiều giá trị vật chất, hãy trao gửi cha mẹ sự quan tâm thiết thực, chính là món quà chăm sóc sức khỏe. Bởi sức khỏe là tài sản quý giá đối với bất kỳ ai, và cha mẹ sẽ tiếp tục là chỗ dựa, là ngọn nguồn sức mạnh cho cả gia đình khi có sức khỏe.

Thuỳ Nhi chia sẻ, cô muốn nhân dịp về quê dành nhiều thời gian cho cha mẹ hơn, cùng cha mẹ đi chơi. “Trước đây mình nghĩ sự trưởng thành thể hiện trong công việc và cuộc sống. Bây giờ, mình muốn trưởng thành trong chính đôi mắt của người thân mình”, cô chia sẻ

Chị Quỳnh Anh kể: “Có lần tôi gọi về đúng lúc bố mẹ đang ăn cơm, thấy ông bà ăn ít hơn trước, mà mâm cơm thì đơn giản. Hai vợ chồng lo lắng, sợ bố mẹ không đủ chất nên tìm giải pháp là dinh dưỡng đường uống đầy đủ và cân đối để ông bà dễ dùng hằng ngày. Mỗi lần thấy bố mẹ ăn ngon miệng, trông tươi tắn hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng”.

Suy giảm về sức khỏe khiến cha mẹ gặp khó khăn hơn trong cuộc sống thường ngày

Ensure Gold là công thức dinh dưỡng được chứng minh lâm sàng giúp tăng cường sức khỏe, hoạt động thể chất và chất lượng cuộc sống. Thương hiệu dinh dưỡng của Abbott - công ty chăm sóc sức khỏe đa dạng có tuổi đời hơn 135 năm đang được nhiều gia đình lựa chọn để chăm sóc sức khỏe của người thân yêu.

Sức khỏe không phải là điều tự nhiên có được, mà là kết quả của sự chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Đó là việc lựa chọn kỹ các sản phẩm được chứng minh khoa học giúp tăng cường sức khỏe, giữ lịch vận động thường xuyên, và cả sự đồng hành sẻ chia từ con cái, để cha mẹ thấy mình không đơn độc trong những thay đổi của tuổi tác.

Món quà Vu Lan ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự quan tâm, chăm sóc để cha mẹ sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn. Đó cũng là cách để những người con tiếp nối và gìn giữ điểm tựa tinh thần - nguồn sức mạnh đã nâng đỡ mỗi người qua năm tháng.

Phương Dung