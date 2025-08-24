Ngày 24/8, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng chùa Bái Đính tổ chức lễ Vu Lan với chủ đề “Vu Lan báo ân - 80 năm độc lập.”

Tham dự lễ Vu Lan có hơn 5.000 Phật tử, nhân dân, học sinh, sinh viên và du khách cùng hướng về Đức Phật để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bờ cõi ổn yên, biên cương vững chắc và những điều tốt lành.

Các đại biểu dự lễ "Vu Lan báo ân-80 năm độc lập"

Mùa Vu Lan năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước đang hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử chói lọi, khắc sâu công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, khẳng định ý chí độc lập, tự do và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ nhiều tiết mục văn nghệ về chiến tranh, người lính

Vu Lan không chỉ nhắc nhở chúng ta hai chữ đạo hiếu-tri ân đối với cha mẹ, tổ quốc, thầy bạn và quần chúng mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước thương dân, luôn cống hiến hết mình cho quê hương đất nước, tất cả vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Đây cũng là dịp để chúng ta hướng về cội nguồn, tôn vinh ân đức của đấng sinh thành (cha mẹ) và cũng là dịp để chúng ta nêu cao tinh thần hiếu đạo và cùng nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân.”

Đêm hoa đăng tri ân mùa Vu Lan báo hiếu

Tại lễ Vu Lan năm nay ban tổ chức tặng các phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 23/8, tại chùa Bái Đính cũng diễn ra đêm hoa đăng Vu Lan 2025 với sự tham gia của các khóa sinh tham gia khóa tu trải nghiệm tại chùa.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm hoa đăng chính là 129 bông hoa đăng đại diện cho 129 xã, phường của tỉnh Ninh Bình được chính tay các bạn khóa sinh thắp sáng và kết thành dòng chữ “Ninh Bình.”

Những hoa đăng được kết thành chữ "Ninh Bình" nổi bật nhất 129 hoa đăng đại diện cho 129 xã, phường tỉnh Ninh Bình

Nhiều người tham dự lễ Vu Lan xúc động

Nhiều cựu binh từng tham gia trên chiến trường có mặt

Tất cả đều hướng về lễ Vu Lan