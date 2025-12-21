Dịp cuối tuần (19-21/12), người dân và du khách từ khắp nơi tới tham gia Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội với chủ đề "Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo", diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Lễ hội quy tụ 60 không gian giới thiệu ẩm thực của Thủ đô và các vùng miền, kết hợp với chuỗi hoạt động phong phú.

Không khí nhộn nhịp tại gian hàng giò chả Ước Lễ

Tại gian hàng giò chả Ước Lễ, nhiều người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm cầm chày, tham gia giã giò thủ công dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng nghề.

Công đoạn giã giò chả đòi hỏi người làm phải có sức khỏe và kinh nghiệm. Mỗi mẻ giò được giã liên tục trong khoảng 15-18 phút. Ban đầu, nghệ nhân dùng một chày để giã dập nhuyễn, khi thịt bắt đầu kết dính mới chuyển sang hai chày giã luân phiên.

Màn rước giò chả - tái hiện lễ rước truyền thống trong hội làng Ước Lễ hàng năm thu hút sự chú ý của du khách. Cây chả quế khổng lồ được các nghệ nhân làm với chiều dài 1m8, có trọng lượng lên tới 120kg.

Lễ rước giò chả truyền thống được tái hiện tại không gian lễ hội

Nghệ nhân Vũ Đình Ngọ (73 tuổi) - người trực tiếp chuẩn bị cây chả "khổng lồ" cho biết: "Chả được thực hiện hoàn toàn theo phương pháp truyền thống của làng nghề. Tôi cùng những nghệ nhân, thợ nghề khác đã chuẩn bị kỳ công trong nhiều giờ để phục vụ lễ hội".

Chị Patricia (26 tuổi, đến từ Slovenia) cùng bạn tình cờ ngang qua và bị thu hút bởi không khí nhộn nhịp của lễ hội. Hai vị khách bày tỏ, họ rất ngạc nhiên khi chứng kiến món ăn truyền thống "khổng lồ" và cách chế biến thủ công. Họ đã thưởng thức một số đặc sản Hà Nội tại đây và "muốn mua tất cả để mang về khoe với bạn bè".

Nữ du khách Patricia thích thú trải nghiệm lễ hội ẩm thực

Gian hàng cỗ cổ truyền Bát Tràng tái hiện không gian tiệc truyền thống. Khu vực này thu hút lượng du khách dừng chân để chiêm ngưỡng, tìm hiểu về tinh hoa ẩm thực làng gốm.

Ông Phạm Thanh Bình (67 tuổi, Hà Nội), một du khách trải nghiệm gian hàng chia sẻ: "Cỗ được bày biện rất đẹp mắt, đậm đà hương vị truyền thống. Món canh măng mực vừa lạ, vừa ngon miệng. Tôi sẽ đặt một mâm cỗ ở đây để phục vụ ngày lễ của gia đình".

Mâm cỗ Bát Tràng đẹp mắt thu hút sự chú ý của du khách

Nghệ nhân Phạm Thị Diệu Hoài cho biết, trong mâm cỗ truyền thống, canh măng mực được xem là "linh hồn" của cỗ Bát Tràng, thể hiện sự tỉ mỉ và khéo léo của người con gái làng gốm.

Măng được xé tay, tước thành những sợi mảnh để giữ độ giòn tự nhiên. Mực sơ chế kỹ, sao thật vàng cho khử mùi tanh. Sau khi luộc, hỗn hợp măng và mực tiếp tục được xào với nước cốt tôm và nước hầm xương, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Măng được các nghệ nhân chế biến trực tiếp tại gian hàng. Thành phẩm là bát canh ngọt thanh, thơm dịu, không hề có vị tanh

Tại Lễ hội văn hóa ẩm thực 2025, Ban Tổ chức công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh "tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Chủ thể sáng tạo của di sản là gia đình họ Đoàn tại số 14 phố Hàng Sơn (nay là 14 phố Chả Cá, phường Hoàn Kiếm).

Theo thời gian, "tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng” trở thành biểu tượng văn hoá ẩm thực Thủ đô

Món chả cá được cụ Đoàn Xuân Phúc và vợ là cụ Bì Thị Vân sáng tạo nên, bán từ năm 1871 tại số nhà 14 phố Hàng Sơn, sau đó đổi tên là phố Chả Cá. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay, đời thứ tư của gia đình họ Đoàn vẫn giữ nghề làm chả cá và bán cho thực khách trong và ngoài nước.

Bà Lê Thị Bích Lộc (75 tuổi) là con dâu trưởng của gia đình họ Đoàn, đời thứ 4 nắm giữ bí quyết nghề làm chả cá. Theo bà Lộc, thời gian đầu, món chả cá được chế biến từ cá anh vũ bởi giống cá này thịt chắc, thơm ngon, bổ dưỡng. Nhưng cá anh vũ ngày càng khan hiếm. Vì thế, gia đình chuyển sang chế biến bằng cá quả.

Bà Lê Thị Bích Lộc (không đeo kính) có 52 năm gắn bó với nghề làm chả cá

Miếng chả cá Lã Vọng ngon là do được nướng theo cách truyền thống bằng thanh tre, trên than Tàu. Khi khách chuẩn bị thưởng thức, cá nướng chín vàng ươm sẽ được trút vào trong chảo mỡ đang sôi. Những loại rau được ăn kèm gồm thì là và hành hoa cắt khúc dài.

Anh Raja Mahmood Janjua đã sống ở Việt Nam nhiều năm và đặc biệt yêu thích chả cá. Hương vị món ăn này khiến anh luôn cảm thấy phấn khích, muốn thưởng thức ngay

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, bà Lê Thị Ánh Mai, cho biết, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hoá ẩm thực truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố sáng tạo, thanh lịch và giàu bản sắc văn hóa.

Lễ hội quy tụ nhiều gian hàng đặc sản của Hà Nội như xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, chè sen Tây Hồ...