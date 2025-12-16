Từ ngày 19 đến 21/12, tại Công viên Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo, nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực Thủ đô, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, quá trình mở rộng địa giới hành chính cùng sự giao thoa văn hóa đã tạo nên bản sắc ẩm thực Hà Nội phong phú, đa dạng. Đến nay, Hà Nội có 7 di sản ẩm thực được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như phở Hà Nội, cốm Mễ Trì, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức nấu cỗ Bát Tràng…

Tại lễ khai mạc tối 19/12, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định ghi danh Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời giới thiệu câu chuyện 6 đời của dòng họ Đoàn gắn với món ăn trứ danh này.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, sự hình thành của món chả cá không chỉ gắn với ký ức gia đình mà còn ẩn chứa một câu chuyện văn hóa đặc biệt. Trong nhiều gia đình Hà Nội xưa, chả cá là món ăn được trân quý, thường dành cho người được yêu chiều nhất. Chính từ đó, món ăn này trở thành một ký ức ẩm thực mang tính truyền đời, đi kèm những câu chuyện hấp dẫn để kể cho du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

Theo ông, giá trị của chả cá không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức: từ cách thái cá, tẩm ướp, nướng, đến lúc xào trên chảo mỡ sôi, ăn kèm bún, rau, thì là, lạc rang… Tất cả tạo nên một “nghi lễ ẩm thực”, nơi cảm xúc và kỹ năng của người nấu hòa quyện với trải nghiệm của người ăn.

PGS.TS Đặng Văn Bài.

PGS.TS Đặng Văn Bài nhấn mạnh, chả cá nói riêng và ẩm thực nói chung là một dạng tài nguyên di sản văn hóa, đồng thời cũng là tài nguyên du lịch quan trọng. Ngày nay, ẩm thực đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần tạo nên sắc thái, bản sắc văn hóa địa phương và rộng hơn là thương hiệu quốc gia. Theo nhiều thống kê quốc tế, có tới khoảng 80% du khách sẵn sàng chi tiền để trải nghiệm văn hóa, trong đó ẩm thực giữ vai trò then chốt.

Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, việc kể lại những câu chuyện xung quanh chả cá chính là cách hiệu quả để giới thiệu văn hóa Việt Nam với thế giới, giúp du khách không chỉ ăn ngon mà còn hiểu sâu về một đô thị nghìn năm văn hiến.

Lễ hội năm nay có 60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và các vùng miền, tọa đàm chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực ẩm thực, trình diễn của nghệ nhân; các cuộc thi chế biến món ăn dành cho học sinh. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật như hát xẩm, hát văn, xiếc, biểu diễn đường phố, triển lãm ảnh, sách, trình diễn di sản ẩm thực truyền thống.

Điểm nhấn mới là không gian check-in Vạn lời tự hào, nơi người dân và du khách chia sẻ tình yêu, niềm tự hào với phở Việt, góp phần lan tỏa giá trị ẩm thực ra cộng đồng và thế giới.

Với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 được kỳ vọng trở thành điểm đến cuối tuần hấp dẫn, góp phần đưa ẩm thực trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội.