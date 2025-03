Trong tập 19 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 31/3, ông Chính (Bùi Như Lai) đang mắng thợ ở công trình thì Tuệ Minh (Lương Thu Trang) xuất hiện với thái độ cực gắt. Cô nói không đồng ý cho ông Chính thay đổi bản thiết kế với lý do "chủ đầu tư đã nghiệm thu cứ thế mà thi công, đó là nhiệm vụ của anh". Ông Chính đáp: "Cô coi bên thi công chúng tôi là chỉ đâu đánh đấy, không có bàn bạc tư duy gì hết à?".

Ông Chính rất cú vì từng trao đổi với Tuệ Minh về sự thay đổi khiến công trình bị chậm 2 tuần mà cuối cùng cô nàng vẫn không đồng ý. "Thế nên lần này anh tự ý thay đổi mà không thông báo? Anh làm trong ngành xây dựng này bao nhiêu năm mà xử lý công việc thiếu chuyên nghiệp như thế à", Tuệ Minh chất vấn. Ông Chính cho rằng cô còn trẻ và thiếu kinh nghiệm khiến Tuệ Minh tức điên.

Trong khi đó, An mừng ra mặt khi Nguyên (Trần Nghĩa) trở về và nghe thấy tiếng gọi thân thương của anh trai sau nhiều năm xa cách. Tuy vậy, (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) phải cố kìm lòng, giả vờ lạnh nhạt và nói mình vẫn ổn khi Nguyên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô. An bối rối và tìm cách né ánh mắt của Nguyên với lý do về phòng.

Ở diễn biến khác, mẹ của Đại (Hoa Thuý) hết sức vun vào cho chuyện tình cảm của con trai và An. Thấy Đại (Kiên Trần) buồn vì không được phép vào viện chăm sóc An, mẹ Đại gợi ý con trai phải tìm mọi cách có danh phận để đường đường chính chính ở bên An.

Ông Chính và Tuệ Minh giải quyết mâu thuẫn ra sao? Nguyên chỉ về thăm An hay sẽ về hẳn? Liệu hai người có tình cảm với nhau? Diễn biến chi tiết tập 19 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối 31/3.

