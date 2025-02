Trong tập 2 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 18/2, ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và Việt (Thái Vũ) lo lắng khi An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) bị đau bụng dữ dội. Việt cho rằng An bị đau ruột thừa nên cả nhà cuống cuồng đưa cô bé đi viện. Đúng lúc đó bà hàng xóm xuất hiện. Sau khi hỏi triệu chứng của An, biết nguyên nhân cơn đau bụng của phụ nữ, bà đề nghị cả nhà đưa cô bé về thay vì đi viện.

Ở diễn biến khác, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) không vui khi nghe tin vợ cũ quay lại vì chồng hiện tại của Liên (Thu Quỳnh) được cử về nước làm đại diện văn phòng phía Nam. Đi một mạch 10 năm, Liên quay về cùng cô con gái riêng. Ông Bình (NSƯT Thái Sơn) không biết nói gì hơn ngoài lời an ủi ông Chính "chuyện gì đến sẽ đến".

"Bỏ đi biền biệt 10 năm sao không ở bên đấy luôn đi, quay về làm gì để làm loạn hết cả. Tôi và cô ta đã ly dị, không còn liên quan gì nữa. Cô ta đi đâu, làm gì tôi không quan tâm. Nhưng gọi cho tôi là đánh động đến thằng Nguyên", ông Chính lo lắng nói.

Tâm tư của Nguyên và Việt giống nhau, chẳng còn hỏi hay nói nhiều nhưng cũng đủ hiểu. Sự thiếu thốn tình cảm của gia đình là 1 chuyện nhưng cảm giác của việc bị bỏ rơi là điều không thể quên. "Nếu có một ngày mẹ anh trở về, anh có muốn gặp không?", Việt hỏi.



Nguyên (Trần Nghĩa) đáp: "Bà ấy không về đâu. Nếu bà ấy về, anh sẽ không gặp, còn nếu vô tình gặp sẽ không nói chuyện". Việt bất giác tủi thân: "Không như mẹ em, đi là mất hút".

An bị làm sao? Ông Chính và Nguyên phản ứng ra sao khi gặp lại Liên sau 10 năm? Diễn biến chi tiết tập 2 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

