Cha tôi người ở lại mang đến câu chuyện gia đình nhìn qua tưởng quen thuộc nhưng lại được khai thác ở những khía cạnh mới lạ. Đó là gia đình có tới 2 ông bố cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp.

Phim còn là hành trình trưởng thành của 3 người con ở hai thời kỳ: thời cấp 3 đáng yêu với tuyến truyện học đường tạo nên hơi thở thanh xuân và thời trưởng thành với những màu sắc mới mẻ, tươi tắn, cuốn hút về tình yêu của người trẻ.

Trong tập 1 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 17/2, lúc An 6 tuổi, vào một ngày đẹp trời, Nguyên và gia đình chuyển đến làm hàng xóm. Ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) - bố Nguyên, vui vẻ làm quen với An và bố Bình (NSƯT Thái Sơn).

Cuộc gặp gỡ định mệnh của hai ông bố.

Ngay từ lần đầu gặp, An đã rất quý mến Nguyên, luôn tìm cách quấn lấy cậu vì luôn ao ước có 1 người anh trai. Chỉ có Liên (Thu Quỳnh) - mẹ Nguyên có vẻ không vừa ý mọi thứ, bao gồm cả những người hàng xóm mới.

Thời gian trôi qua, hẳn đã có nhiều chuyện xảy ra, chỉ còn lại bố Bình và bố Chính nuôi 3 đứa con là An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền), Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ). Nguyên và Việt điềm tĩnh bao nhiêu thì An ngược lại. Để bảo vệ một bạn gái bị bắt nạt, An đã cho cậu bạn cùng lớp một bài học khiến cả hai ông bố đều bị gọi đến trường làm việc. Không ngờ, cậu bé bị An bắt nạt lại chính là con của sếp bố Chính.

Dù bố Bình rất nghiêm khắc với An, phạt cô bé chỉ được ăn cơm với rau nhưng bố Chính vẫn luôn bênh An. Thấy An bị bố mắng, cả hai anh Nguyên và Việt đều đứng ra nhận lỗi thay em gái trước mặt bố Bình.

Liệu bố Bình có tha thứ cho An? Bố Chính sẽ làm gì trước tình huống tréo ngoe này? Mẹ Nguyên đã bỏ đi ngay từ khi cậu bé còn nhỏ. Diễn biến chi tiết tập 1 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Nỗi ám ảnh của NSƯT Thái Sơn Thái Sơn tự nhận là người tình cảm, dễ khóc khi xem phim nhưng rất khó khóc khi đóng phim. Nỗi ám ảnh này khiến anh áp lực khi đảm nhiệm vai ông bố đơn thân trong "Cha tôi người ở lại".