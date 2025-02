Thu Quỳnh trong phim "Cha tôi người ở lại":

- "Cha tôi người ở lại" đánh dấu sự trở lại của Thu Quỳnh sau thời gian sinh con thứ 2. Chị có áp lực khi vai diễn mới già hơn nhiều so với chị?

Những ngày đầu khi quay các phân đoạn quá khứ, tôi vẫn đang cho con bú vì em bé mới 5 tháng, tôi chưa giảm được cân, vẫn còn khá mập. Tôi không nghĩ mình trở lại chưa bao giờ dừng cả. Tôi thực hiện thiên chức người mẹ và đóng phim là công việc suốt đời.

Có những ngày đi quay tôi cáu gắt, luôn ở trạng thái stress

Tạo hình vai Liên thời trẻ của Thu Quỳnh trong "Cha tôi người ở lại".

Dù quay lại diễn sớm sau sinh, tôi thấy thời lượng vai diễn này vừa vặn. Hiện tại, tôi không thể quay nhiều ngày liên tiếp hay liên tục từ sáng đến đêm khuya. Đây không phải lần đầu làm mẹ nhưng chưa bao giờ tôi bận rộn như vậy.

Bạn Be (tên con trai lớn của Thu Quỳnh - PV) rất yêu và chăm em nhưng đang ở giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, tôi cũng phải quan tâm con nhiều hơn. Trộm vía bé Tằm (tên con gái của Thu Quỳnh - PV) ngoan, chịu khó ở nhà với bà, nếp ăn ngủ tốt.

Vai diễn lần này nặng về tâm lý. Có ngày quay, tôi không được cười mà luôn cáu gắt, khóc lóc, ở trạng thái stress cao. Vì hiểu điều đó, tôi chủ động cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

- Liên có phải vai diễn có tạo hình già và xấu nhất chị từng đảm nhiệm?

Tôi đã giảm 12kg sau sinh nhưng vẫn phải vẽ thêm nếp nhăn khi vào vai. Tôi cùng đạo diễn Vũ Trường Khoa và tổ trang điểm trăn trở về tạo hình nhân vật Liên. Tôi để tóc hay trang điểm thế nào anh Khoa cũng chê là quá trẻ, nhất là khi so với Trần Nghĩa - người đóng vai con trai tôi.

Trong Cha tôi người ở lại, có lẽ tôi là người thay đổi kiểu tóc, trang điểm nhiều nhất. Khi phim ra mắt, tôi cũng có điểm chưa ưng về tạo hình nhân vật mình đóng. Tôi vẫn còn cơ hội thay đổi tạo hình một lần nữa cho giai đoạn mà nhân vật chưa xuất hiện.

Thu Quỳnh trong vai Liên giai đoạn sau này.

- Chị nói áp lực khi đóng mẹ của Trần Nghĩa trong khi cậu ấy kém mình có 4 tuổi. Cảnh đầu tiên chị gọi Trần Nghĩa là con diễn ra thế nào?

Trần Nghĩa là người được chốt cuối cùng vào vai Nguyên. Khi nhận vai Liên, tôi không biết cậu ấy đóng vai con trai mình. Lúc gặp đạo diễn, tôi cũng hy vọng có một diễn viên trẻ vào vai Nguyên. Không phải vì tôi không thích Trần Nghĩa, mà vì khoảng cách tuổi tác quá ít tạo áp lực cho tôi. Khi đứng cạnh và gọi Nghĩa là con, tôi cũng thấy ngại. Cảnh đầu tiên chúng tôi quay cùng nhau rất dài và nặng tâm lý. Chúng tôi phải vượt qua rào cản tuổi tác để hoàn thành tốt.

Nghĩa là diễn viên chuyên nghiệp, rất chủ động tạo cảm xúc và tương tác với bạn diễn. Trước đó, tôi có nói với đạo diễn nếu vai diễn quá chênh lệch, tôi rất thoải mái nhường vai Liên thời kỳ sau cho diễn viên khác để đỡ gượng ép.

- So với các vai trước đây Liên là một vai ngắn, nhưng có phải là vai có tâm lý nặng nhất Thu Quỳnh từng đóng?

Đây là vai rất nặng, tâm lý chưa bao giờ tôi trải qua hay nghĩ mình phải đối diện. Tôi được thử nhiều cảm xúc khác nhau với nhân vật và mong không ai ngoài đời phải rơi vào trạng thái như vậy vì bi kịch quá khủng khiếp.

Thu Quỳnh và 2 con, bé Be và Tằm.

Tôi vẫn là một người mẹ đơn thân

- Những lần đi quay về mệt nhoài, ai giúp chị giải tỏa tâm lý, vượt qua cảm xúc nặng nề từ vai diễn?

Các con giúp tôi. Nếu không đi làm, tôi chỉ ở nhà với con. Hiện tại, tôi không dám nhận nhiều việc. Một tuần tôi chỉ quay 2-3 ngày, còn lại ở nhà. Tôi cho bé Tằm ăn 2 bữa cháo, 6 bữa sữa, chăm con ngủ, chơi cùng con là hết ngày.

- Sự xuất hiện của con gái có thay đổi nhiều cuộc sống của chị?

Về cơ bản, cuộc sống không thay đổi nhiều vì tôi vẫn là mẹ đơn thân. Thay đổi lớn nhất là tôi bận hơn, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Trước đây, tôi chỉ quan tâm Be, giờ có thêm Tằm. Be chuẩn bị lên lớp cuối cấp, tâm sinh lý thay đổi. Tôi phải dành thời gian cho con để con cảm nhận vẫn được yêu thương như trước.

Còn bé Tằm biết nói từ 7 tháng rưỡi, đang ở giai đoạn học đủ thứ. Tôi muốn dành thời gian ngắm nhìn các con.

- Vừa làm bố, vừa làm mẹ, áp lực lớn nhất của chị là gì?

Thu Quỳnh rạng rỡ ở tuổi 37.

Tôi không áp lực về kinh tế, chỉ áp lực vì không có đủ thời gian quan tâm và yêu thương cho con. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ làm được nhiều thứ cho con, giúp con cảm nhận tình yêu tôi dành cho chúng lớn thế nào. Tôi khá khó tính trong việc dạy con, không phải ai tôi cũng để cho dạy con mình.

- Bố bé Tằm có quyền quyết định nhiều trong việc dạy con không hay chị quyết định hết?

Anh ấy rất tôn trọng và tin tưởng tôi. Bé Tằm đang học ăn, học nói nên tôi dành nhiều thời gian hơn cho con so với Be trước đây. Ngày xưa, tôi vất vả hơn vì khi sinh Be, tôi không có gì trong tay, phải bươn chải, Be ở nhà nhiều với ông bà.

Hôn nhân không còn quan trọng để tin hay không tin nữa

- Chị từng chia sẻ không quan trọng tờ giấy hôn thú vì con vẫn nhận được tình yêu từ bố mẹ. Sau khi con chào đời và lớn lên, chị có thay đổi suy nghĩ như công khai người đàn ông của mình hay tổ chức đám cưới?

Không! Chúng tôi vẫn hạnh phúc và yên ổn. Mỗi người có quan điểm riêng về hạnh phúc và sự lựa chọn. Có nhiều người thắc mắc về những sự lựa chọn của tôi chứ không riêng điều này. Có người vì thương tôi mà nặng lời rằng tại sao tôi không biết tận dụng lợi thế và lựa chọn cách sống khác để sung túc, nhàn hạ hơn. Bên cạnh đó, có người vì yêu thương và hiểu Thu Quỳnh nói rằng, nếu lựa chọn khác, đã không phải là tôi.

Những gì tôi chọn dễ khiến nhiều người nghĩ tôi cực đoan với cuộc sống, hôn nhân nhưng tôi không như thế. Nếu tôi cực đoan, các bạn đã không thấy một Thu Quỳnh tích cực, tươi vui thế này.

Thu Quỳnh chọn là mẹ đơn thân.

- Nhưng có vẻ chị vẫn không tin vào hôn nhân để bước vào nó lần nữa?

Với tôi, hôn nhân không còn quan trọng để tin hay không tin nữa. Đó không phải là điều khiến tôi lưu tâm từ lâu. Và rất may, người đồng hành với Thu Quỳnh cũng tôn trọng điều đó.

Thu Quỳnh chia sẻ quan điểm về hôn nhân:

Ảnh: FBNV, VTV