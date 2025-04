Trong tập 27 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 16/4, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đi lấy nước uống đúng lúc Đại (Kiên Trần) đang bị một cô gái ở phòng kế hoạch làm phiền. Được An giải cứu kịp thời, Đại lên tiếng giải thích mọi chuyện không như An nghĩ. Thấy thái độ khá hờ hững của An, Đại khích cô: "Em không phải giấu đâu. Em cứ ghen đi. Ghen cho anh xem nào!".

Trong khi đó, một đồng nghiệp định giới thiệu em gái cho Nguyên (Trần Nghĩa) nên anh đành trả lời đã có bạn gái rồi. Trước sự hối thúc của chị đồng nghiệp, Nguyên nói anh thích cô bạn từ thời trung học. Thảo (Thanh Huế) nghe được cuộc hội thoại đinh ninh đó chính là mình nên sơ ý làm bỏng tay. Cũng chính vì sự cố này mà cô lần đầu được chạm vào tay Nguyên.

Ở diễn biến khác, Phi (Tuấn Việt) đưa Quyên (Kiều Anh) và con trai đi ăn ở nhà hàng của Việt (Thái Vũ). Việt và mẹ ruột cũng không ngờ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này nên cả hai đều xúc động không nói nên lời. Phi không hài lòng về món tôm Việt nấu nên quay sang nói với Quyên rằng có tha cho cậu hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của cô. Việc Phi gọi Quyên là vợ yêu khiến Việt rất sốc.

Quyên sẽ làm gì để bảo vệ Việt? Diễn biến chi tiết tập 27 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

