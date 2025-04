Trong tập 26 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 15/4, biết sự thật về hoàn cảnh của Việt (Thái Vũ), thấy anh đi làm về muộn, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) chạy tới ôm Việt an ủi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. An tuyên bố: "Từ giờ anh nghỉ ngơi đi. Hãy để bản thân thất nghiệp trong hạnh phúc! Em sẽ nuôi anh". Chưa đợi Việt trả lời, Nguyên (Trần Nghĩa) lên tiếng: "Anh cũng muốn được nuôi". Cả hai bố cũng hùa theo Nguyên nên An nói sẽ nuôi hết cả nhà.

Trong khi đó, ông nội Việt (NSND Công Lý) tìm đến nhà bác Chiến (Trung Ruồi) để hỏi thăm tin tức về cháu trai. Biết Huấn (Minh Tiệp) bỏ rơi cháu mình nơi xứ người khiến cậu bé khốn đốn, ông nội Việt cho biết đã từ mặt con trai. Ông nói chỉ muốn nhìn mặt cháu đích tôn lần cuối bởi không còn sống được bao lâu. Ông xin đi theo bác Chiến để gặp Việt nhưng bị từ chối với lý do cậu không muốn gặp ai bên nội.

Ở diễn biến khác, ông Chính (Bùi Như Lai) bất ngờ tìm đến tận nhà Tuệ Minh (Lương Thu Trang) nhưng sau một hồi nói chuyện, họ vẫn chưa thực sự hiểu lý do thực sự khiến ông Chính đến nhà gặp Tuệ Minh.

Ông Chính và Tuệ Minh đã có tình cảm với nhau? Bác Chiến đồng ý cho ông nội đi gặp Việt? Diễn biến chi tiết tập 26 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

